Il 99% delle aziende farmaceutiche ha pagato il payback 2019 e 2020

L’Agenzia, facendo seguito alla comunicazione pubblicata il 19 gennaio u.s., rende disponibile l’aggiornamento alla data odierna delle Tabelle Riepilogative contenenti le informazioni relative ai contenziosi pendenti, nonché il dettaglio in merito al pagamento degli oneri dovuti per i procedimenti di ripiano della spesa farmaceutica per gli acquisti diretti per gli anni 2019 e 2020.

Riepilogo ripiano 2019

Su un totale richiesto per l’anno 2019 pari a euro 1.361.431.242,46, le società hanno versato un importo complessivo pari a euro 1.346.961.395,63 (99%).

Delle 99 aziende (SIS) destinatarie di oneri di ripiano che hanno avviato il contenzioso, 39 aziende (SIS) hanno presentato rinuncia (39%).

Riepilogo ripiano 2020

Su un totale richiesto per l’anno 2020 pari a euro 1.395.816.315,70, le società hanno versato un importo complessivo pari a euro 1.377.367.774,94 (99%).

Delle 72 aziende (SIS) destinatarie di oneri di ripiano che hanno avviato il contenzioso, 59 aziende (SIS) hanno presentato rinuncia (82%).

Di seguito viene reso disponibile il dettaglio delle informazioni, distinto per anno, di ciascuna azienda farmaceutica (codice SIS).

L’Agenzia si riserva di fornire ulteriori aggiornamenti a seguito della ricezione di altre informazioni da parte delle aziende farmaceutiche destinatarie del ripiano.