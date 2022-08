Novartis licenzierà in Svizzera 1400 dipendenti, 700 dei quali sono Quadri, 8000 nel mondo

Novartis taglia 700 posizioni dirigenziali in Svizzera

Novartis ha annunciato che taglierà 700 posizioni dirigenziali in Svizzera, la metà dei 1’400 tagli di posti di lavoro annunciati alla fine di giugno dal gruppo farmaceutico con sede a Basilea. Come ha riportato lunedì la “Neue Zürcher Zeitung”, si tratta di una situazione senza precedenti in Svizzera.

Lunedì, in occasione di un incontro con i media, Novartis ha annunciato che il periodo di consultazione, conclusosi alla fine della scorsa settimana, è stato condotto individualmente con i dirigenti interessati e al fine di snellire la propria gerarchia e di eliminare i doppioni in una serie di funzioni, in particolare nel marketing, nella finanza e nei servizi legali.

Alle persone licenziate stato offerto un “generoso” pacchetto di licenziamenti, oltre all’assistenza nella ricerca di un nuovo lavoro e alla possibilità di un pensionamento anticipato. I manager licenziati beneficeranno di un periodo di attesa di 4 mesi e di un periodo di preavviso di 6 mesi.

Novartis afferma che molti dirigenti sono preoccupati ma “non particolarmente frustrati o arrabbiati”.

Infatti, come ha sottolineato il “Tages-Anzeiger” a metà luglio, i dirigenti farmaceutici sono molto richiesti nell’industria di Basilea, il che può rendere un licenziamento un’opportunità per negoziare un aumento di stipendio con un futuro datore di lavoro.

Alla fine di giugno, Novartis ha annunciato il taglio di 1.400 posti di lavoro su un totale di 11.600 in Svizzera e fino a 8.000 posti di lavoro su un totale di 108.000 dipendenti a livello internazionale, come risultato di una ristrutturazione.

L’obiettivo della riorganizzazione è ridurre i costi di almeno un miliardo di dollari all’anno a partire dal 2024

