Il Coordinamento Regionale Sicilia ringrazia l’Esecutivo Federale per l’Evento del 10 ottobre nel contesto di PharmEvolution

Il Coordinamento Regionale della Sicilia esprime il proprio ringraziamento all’Esecutivo Federale per la fiducia concessa nell’organizzazione del “Convegno regionale Fedaiisf” che si è svolto il 10 ottobre 2025 nel contesto della manifestazione fieristica di rilievo nazionale PharmEvolution.

Il Coordinatore Salvatore Messina

Titolo dell’evento:

“Informatore scientifico del farmaco e parafarmaco, una professione in evoluzione. Stato dell’arte e prospettive”

Data e luogo:

Venerdì 10 ottobre 2025 – SiciliaFiera, PharmEvolution – ore 16:30

Organizzazione a cura di:

FEDAIISF (Federazione Associazioni Italiane Informatori Scientifici del Farmaco e del parafarmaco Coordinamento Regionale Sicilia)

Relatori intervenuti

Dott. Franco Danese – Vicepresidente Fedaiisf Dott. Marco Cossolo – Presidente Federfarma Dott. Gioacchino Nicolosi – Presidente Federfarma Sicilia Prof. Giovanni Puglisi – Presidente Ordine dei Farmacisti di Catania Dott. Giuseppe Distefano – Segretario Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Catania Dott. Antonio Campisi – In rappresentanza del Dott. Giacomo Caudo, Presidente Ordine dei Medici di Messina Dott. Giovanni Crimi – Presidente Federfarma Messina Prof. Rosario Pignatello – Direttore Dipartimento Scienze del Farmaco e della Salute, Università di Catania Avv. Carmen Agnello – Segretario Cambiamenti ASP Silvia Brega – Vicepresidente AIISF Nazionale Salvatore Messina – Coordinatore Regionale Fedaiisf per la Sicilia Angelo Bagnara – Presidente AIISF Messina Stefania Gozzo – Presidente AIISF Catania alentina Viola –Vicepresidente AIISF Trapani Dott. Salvatore Condorelli – Medico di Medicina Generale



Ringraziamenti

Un sentito ringraziamento va:

All’esecutivo Fedaiisf per il sostegno economico e la fiducia accordata. Al Presidente Francesco Ferrari, che ha contribuito alla definizione del programma, pur non potendo essere presente per motivi di salute. Al Vicepresidente Franco Danese, che ha partecipato da remoto, offrendo un contributo prezioso alla discussione. Al Direttivo AIISF nazionale per aver consegnato personalmente ai relatori l’opera fotografica ‘L’Anima dei pupi’, sostenendo, anche economicamente, l’iniziativa promossa dall’associazione Cambiamenti in memoria del collega Angelo Passini. A Silvia Brega, Vicepresidente AIISF nazionale, per aver rappresentato con efficacia la solidarietà e la visione associativa nazionale, trasmettendo ai direttivi siciliani il sostegno dei dirigenti nazionali. Alla sezione AIISF di Messina, con il Presidente Angelo Bagnara, il Vicepresidente Rosario Gugliotta ed il Segretario Giovanni Cerenzia per l’impegno nella realizzazione del Premio laurea Angelo Passini e per aver coinvolto relatori Messinesi di spicco provenienti da Università, Ordine dei Medici e Federfarma. Alla sezione AIISF di Catania, guidata dalla Presidente Stefania Gozzo, per aver curato l’accoglienza, la logistica, la divulgazione. Aiisf Catania ha colto l’occasione per organizzare, la mattina stessa del convegno, un seminario presso il Dipartimento del Farmaco e della Salute nel quale ha relazionato, insieme ai dirigenti nazionali, rappresentando una visione interdisciplinare dell’informazione scientifica grazie alla compartecipazione di docenti di altri dipartimenti ed agenzie che curano il recruiting nel settore farmaceutico. In questo contesto gli interventi dei consiglieri Angela Giuffrida, Giorgio La Porta e Manuela Rasini hanno stimolato un dibattito costruttivo al quale è intervenuto anche Al@io Cariola già segretario Aiisf Catania nel 1980. Alla sezione AIISF di Trapani, con il Presidente Renzo Chiofalo, e la Vicepresidente Valentina Viola per la partecipazione nonostante le quattro ore di viaggio per raggiungere la sede congressuale ed il Past President, Alessandro Ingoglia, per la generosa donazione, all’associazione Cambiamenti, da parte dell’editore Museo Pasqualino Edizioni, del ricavato di 80 copie del libro fotografico ‘L’Anima dei pupi’, da lui stesso realizzato, da destinare ad iniziative a favore delle famiglie dei malati di SLA, in memoria di Angelo Passini. Alla sezione AIISF di Palermo, per aver contribuito nella fase progettuale con una dialettica costruttiva e propositiva, pur non essendo presente fisicamente al convegno. Al referente provinciale di Ragusa, per la partecipazione attiva al convegno e per l’impegno nella costituzione di una nuova sezione AIISF sul territorio. Ai referenti provinciali di Enna e Caltanissetta, per la presenza al convegno e per il confronto costruttivo con i dirigenti regionali e nazionali, segno di un rinnovato dinamismo associativo. Ai referenti di Agrigento e Siracusa, per la preziosa attività di divulgazione dell’invito nelle rispettive province e per il sostegno all’iniziativa. All’avvocato Agnello, per aver ricordato l’impegno sociale di Angelo Passini e per aver creato il collegamento con l’associazione Cambiamenti, di cui Angelo era vicepresidente. Alla signora Mariangela Passini, per il toccante messaggio di saluto rivolto ai colleghi. Alla giornalista dottoressa Agata Finocchiaro, per aver saputo interpretare e realizzare la visione comunicativa dell’evento.



L’evento si è svolto nel contesto di PharmEvolution, una manifestazione fieristica di rilievo nazionale dedicata al settore farmaceutico e sanitario.

La cornice prestigiosa ha conferito al nostro convegno, pur essendo di carattere regionale, una risonanza nazionale, testimoniata dalla qualità dei relatori e dalla partecipazione attiva delle sezioni provinciali. Auspichiamo che l’iniziativa possa essere ripetuta anche nel 2026, con una ancora più ampia partecipazione anche dei nostri rappresentanti nazionali.

Un ringraziamento particolare va inoltre a tutti gli esponenti che hanno relazionato al nostro convegno:

– Il Dott. Marco Cossolo, Presidente Federfarma, per aver accettato il nostro invito ed evidenziato l’importanza dell’informazione scientifica anche presso le farmacie, alla luce della nuova farmacia deiservizi.

– Il Dott. Gioacchino Nicolosi, Presidente Federfarma Sicilia e organizzatore della manifestazione fieristica PharmEvolution, per averci accolto e dato la possibilità di organizzare questo convegno, sottolineando come l’informatore scientifico sia una componente indispensabile del comparto e come farmacia e informazione scientifica siano tra loro interconnesse.

– Il Prof. Giovanni Puglisi, Presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Catania, per aver descritto in modo esaustivo l’evoluzione del ruolo dell’ISF nel tempo e per aver fornito una visione prospettica che lo vede integrato nel sistema sanitario nazionale, ben normato in un contesto regionale.

– Il Dott. Giuseppe Distefano, Segretario dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Catania, per la solidarietà espressa e per l’auspicio che si costituisca un albo degli ISF

– Il Prof. Rosario Pignatello, Direttore del Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute dell’Università di Catania, per la collaborazione instaurata con la nostra realtà associativa e per l’attenzione che sta riservando alla figura dell’ISF con una rinnovata progettualità.

– Il Dott. Antonio Campisi, Consigliere dell’Ordine dei Medici di Messina, per l’attenzione rivolta alla nostra categoria anche alla luce delle trasformazioni che riguardano la medicina.

– Il Dott. Giovanni Crimi, Presidente Federfarma Messina, per aver evidenziato come l’interazione tra tutti i ruoli del comparto, compresi gli ISF, possa agevolare il cittadino anche nei contesti più disagiati.

– Il Dott. Salvatore Condorelli, Medico di Medicina Generale, per aver sottolineato la complementarietà dei ruoli del medico e dell’informatore scientifico.

Il programma del convegno prevedeva anche il saluto istituzionale del Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, che purtroppo non ha potuto partecipare all’ultimo momento. Tuttavia, è stato concordato, con la sua segreteria, un incontro con la delegazione del coordinamento regionale Fedaiisf durante il quale verrà omaggiata l’opera fotografica “L’Anima dei pupi” e saranno rappresentate le aspettative della categoria degli Informatori Scientifici del Farmaco.

Si segnala inoltre che l’Assessore Regionale alla Sanità, pur invitato formalmente, ha comunicato via email l’impossibilità a partecipare all’evento.

Oltre al valore scientifico e istituzionale del convegno, la partecipazione alla fiera PharmEvolution ha rappresentato un’importante occasione di confronto e networking. I numerosi contatti avuti con esponenti del settore, rappresentanti istituzionali e operatori della filiera farmaceutica hanno aperto nuove prospettive di collaborazione e progettualità. Questo contesto ha rafforzato la rete associativa regionale e nazionale, ponendo le basi per iniziative future volte alla valorizzazione della figura dell’Informatore Scientifico del Farmaco e Parafarmaco.

Questa iniziativa, inoltre, si inserisce in un percorso di continuità e crescita per la nostra associazione. Rappresenta infatti un ideale collegamento con il convegno Fedaiisf tenutosi ad aprile 2024 durante Cosmofarma, che ha segnato un momento importante di confronto nazionale. Allo stesso tempo, apre la strada a un nuovo convegno Fedaiisf di rilievo nazionale, previsto per maggio 2026 sempre nell’ambito di Cosmofarma, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente il ruolo dell’Informatore Scientifico del Farmaco nel panorama sanitario italiano.

Salvatore Messina

Coordinamento regionale Fedaiisf per la Sicilia