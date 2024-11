Il mercato dei farmaci in farmacia. Rilevazione di Pharma Data Factory

Il mercato dei farmaci venduti in farmacia rimane stabile, secondo i dati aggiornati da Pharma Data Factory (PDF). L’analisi di PDF copre il 95% delle farmacie italiane, monitorando il consumo reale dei farmaci e confermando una sostanziale stabilità sia nell’ultimo anno (aprile 2023-marzo 2024) sia nel primo trimestre 2024.

Socialfarma – 31 ottobre 2024

Dati di Vendita 2023-2024

Nel periodo aprile 2023-marzo 2024 sono state vendute circa 1,8 miliardi di confezioni di farmaci tra quelli rimborsati dal SSN e quelli di auto-acquisto, per un valore complessivo di 17,8 miliardi di euro, escludendo i canali DPC (Distribuzione per Conto) e i dispositivi medici. Nel primo trimestre del 2024, le vendite ammontano a 455,4 milioni di confezioni per un valore di 4,6 miliardi di euro.

Tendenza stabile con lievi flessioni

Nel mercato del farmaco in farmacia si rileva una leggera diminuzione dei volumi di vendita: -1,17% su base annua, controbilanciata però da un aumento del valore (+0,96%). Anche nel primo trimestre 2024 si osserva una lieve flessione nei volumi (-0,45%), accompagnata da una crescita nei valori (+0,96%).

Secondo Giorgio Cenciarelli, CEO di PDF, “il mercato dei farmaci diminuisce leggermente a volumi ma cresce a valori, mantenendo un andamento stabile e confermando la farmacia come punto di riferimento per la dispensazione dei farmaci”.

Top 10 Farmaci più venduti nel Primo Trimestre 2024

PDF ha stilato una classifica dei primi 10 farmaci per valore economico nel primo trimestre 2024:

Farmaci per il sistema renina-angiotensina per l’ipertensione – 303,3 milioni di euro (-1%) Liporegolatori e antiateroma – 281,1 milioni di euro (+11,1%) Farmaci antiasma e BPCO – 255,7 milioni di euro (-2,7%) Antiacidi e antiulcera – 253,5 milioni di euro (+1,2%) Analgesici – 215,2 milioni di euro (-1,4%) Antibatterici sistemici – 205,4 milioni di euro (-9,1%) Psicolettici – 199,8 milioni di euro (+2,9%) Antinfiammatori e antireumatici – 177 milioni di euro (-2,7%) Farmaci antidiabete – 163,9 milioni di euro (+2,1%) Psicanalettici – 157,8 milioni di euro (+3,7%)

Trend e Classifiche di Vendita nel Dettaglio

Analizzando le vendite di alcuni dei farmaci più rilevanti nel primo trimestre 2024, emergono dati significativi:

Tachipirina (analgesico) – 79,9 milioni di euro (-1,6%)

(analgesico) – 79,9 milioni di euro (-1,6%) Augmentin (antibiotico) – 40,7 milioni di euro (-5%)

(antibiotico) – 40,7 milioni di euro (-5%) Dibase (vitaminico) – 37,7 milioni di euro (-9,8%)

(vitaminico) – 37,7 milioni di euro (-9,8%) Foster (antiasma-BPCO) – 28 milioni di euro (-25,8%)

(antiasma-BPCO) – 28 milioni di euro (-25,8%) Enterogermina (fermenti lattici) – 27,3 milioni di euro (-4,2%)

(fermenti lattici) – 27,3 milioni di euro (-4,2%) Xanax (psicolettico) – 23,2 milioni di euro (+1,5%)

(psicolettico) – 23,2 milioni di euro (+1,5%) Rybelsus (antidiabetico) – 22 milioni di euro (+125,3%)

(antidiabetico) – 22 milioni di euro (+125,3%) Normix (per disturbi intestinali) – 22 milioni di euro (+0,7%)

(per disturbi intestinali) – 22 milioni di euro (+0,7%) Cardioaspirina – 21,3 milioni di euro (+0,9%)

– 21,3 milioni di euro (+0,9%) Lucen (antiulcera) – 21,2 milioni di euro (+5,6%)

Rybelsus ha mostrato un incremento significativo nelle vendite, con una crescita del 125,3% rispetto al periodo precedente, riscontrando un aumento soprattutto tra le giovani donne. Al contrario, il farmaco anti-asma Foster ha registrato un calo del 25,8% nel primo trimestre 2024.

Conclusione

Il mercato dei farmaci in farmacia conferma la sua stabilità, con un lieve calo nei volumi di vendita bilanciato dall’aumento dei valori economici. Questo trend riflette la farmacia come pilastro nel settore farmaceutico italiano e come riferimento per la dispensazione di farmaci.

Nota: Rybelsus è un farmaco a base del principio attivo Semaglutide, appartenente alla categoria degli Ipoglicemizzanti e nello specifico analoghi del recettore GLP-1 (glucagon-like peptide-1) indicato per il diabete di tipo 2. Semaglutide è anche alla base di medicinali per il trattamento dell’obesità. È commercializzato in Italia dall’azienda Novo Nordisk S.p.A..

Rybelsus può essere prescritto con Ricetta RR – medicinali soggetti a prescrizione medica