Il Rapporto Oms/Itu:

Investire 0,24$ per paziente all’anno in telemedicina salverà 2 mln di vite da malattie non trasmissibili in 10 anni.

Fimmg – 24 settembre 2024

Un investimento di 0,24 dollari per paziente all’anno in interventi di salute digitale, come telemedicina, messaggistica mobile e chatbot, può aiutare a salvare più di 2 milioni di vite da malattie non trasmissibili nel prossimo decennio, afferma un nuovo rapporto pubblicato dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e dall’ITU (Unione internazionale delle telecomunicazioni).

Questo investimento potrebbe anche evitare circa 7 milioni di eventi acuti e ricoveri ospedalieri, riducendo significativamente la pressione sui sistemi sanitari in tutto il mondo.

La pubblicazione intitolata ”Going digital for noncommunicable diseases: the case for action” è stata lanciata in occasione di un evento ospitato dal governo del Gambia durante la 79a Assemblea generale delle Nazioni Unite, in collaborazione con l’ITU e l’OMS. “Il futuro della salute è digitale. Ma per rendere questa visione una realtà, abbiamo bisogno sia di risorse che di collaborazione”, ha affermato il direttore generale dell’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

(Fonte: Quotidianosanità)

Notizie correlate: Going digital for noncommunicable diseases: the case for action