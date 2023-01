Discorso di Fine Anno dell’ Erbochimico Paolo Pelini alle Istituzioni e agli Operatori Sanitari e Scienziati

Auguri a tutti i professionisti che operano nel settore sanitario e scientifico, in particolare nel settore salutistico e farmaceutico naturale e alle loro famiglie un buon 2023, augurio esteso ovviamente a tutti gli Italiani!

Voglio tracciare un breve bilancio in merito all’anno che ci lasciamo alle spalle! E stato un anno molto duro e difficile per quanto riguarda i Botanicals, un anno di tesi anti scientifiche mescolato a decisioni politiche che nulla hanno a che vedere o spartire con la SCIENZA.

Speriamo che il 2023 metta un po’ di sano giudizio a qualcuno che fino ad ora non lo ha avuto e ha utilizzato le agenzie di controllo come pretesto per distruggere un settore come quello salutistico e farmaceutico naturale per interessi più politico economici che di concreti dati di pericolosità.

Nell’ augurare anche ai rappresentanti delle istituzioni nazionali i miei sinceri auguri, spero che il mio appello pubblicato in questi giorni sulla stampa di un network che tuteli i botanicals non cada nel vuoto ma sia ascoltato dai diretti destinatari per una più corretta interpretazione e informazione scientifica e per l’apertura di un dialogo costante e proficuo tra noi e le istituzioni.

Auguri ancora a tutti voi e alle vostre famiglie di un vero splendido 2023!

Paolo Pelini

Erbochimico Esperto e Consulente

Controllo Qualità Fitochimico, Ricerca e Valutazione Farmacognostica su Estratti di Piante Officinali

Responsabile Scientifico CCDSN – Centro di Controllo e Divulgazione Scientifica sulle Sostanze Naturali

