AIISF Molise. Eletto il nuovo Direttivo. Colella presidente

AIISF Molise – Sezione Interprovinciale Campobasso-Isernia

Federata Fedaiisf

Nuovo Presidente e Direttivo AIISF Molise

L’Associazione Italiana Informatori Scientifici del Farmaco (AIISF) – Sezione Interprovinciale Campobasso-Isernia – comunica che, a seguito delle recenti elezioni statutarie, è stato eletto

Salvatore Colella come nuovo Presidente di sezione, insieme al nuovo Direttivo. Il nuovo presidente, informatore scientifico da 25 anni è socio fin dalla fondazione del 2021, già tesoriere della stessa. Sarà affiancato da:

Antonelli Simona: Vice presidente;

Carrelli Erika: Segretario

Flocco Maurizio: Tesoriere

Gentile Antonio: Consigliere

Sirugo Antonello: Consigliere

Fatica Carla: Consigliere.

A tutti i nuovi eletti vanno i più sinceri auguri di buon lavoro, con l’auspicio che il mandato si caratterizzi per continuità, rinnovato impegno e rappresentanza attiva della categoria, in un contesto professionale in continua evoluzione.

Un sentito ringraziamento al Direttivo uscente, in particolare al presidente uscente Michele D’Orazio, per la dedizione e la passione dimostrata, certi che l’esperienza maturata continuerà a essere un punto di riferimento per l’intera comunità professionale.

AIISF Molise – Campobasso-Isernia

– Federata Fedaiisf –