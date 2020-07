ISF da remoto. Un breve filmato rivolto ai medici

Ci è stato segnala il video di un minuto e 33, che circola in rete, che riportiamo sotto relativo all’ISF da remoto.

Il filmato ovviamente non dice tutto. Non dice che il contatto deve avvenire su una piattaforma aziendale, non dice che un dipendente del marketing controlla il contatto, se si fa “propaganda” come vuole il marketing, se la durata della telefonata è consona ai tempi stabiliti dall’azienda. Insomma se si fa un”sano” telemarketing.

Non tutti faranno così ovviamente, ma così ovviamente i controlli di legge, anche se scarsi, cadono. L’occasione è troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire. Anche se il sondaggio Fimmg fra i propri iscritti ha accertato che l’88% dei medici di medicina generale non gradisce un approccio di questo tipo.