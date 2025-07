ISS. Patologie croniche e vaccinazione antinfluenzale negli ultra 65enni

La qualità della vita vista dalle persone con 65 anni e più

ISS Passi d’Argento – 3 luglio 2025

Patologie croniche e vaccinazione antinfluenzale: i nuovi dati PASSI e PdA 2023-2024

Continua la pubblicazione dei risultati delle sorveglianze PASSI e PdA aggiornati al 2023-24 e dedicate alla popolazione adulta e anziana rispettivamente.

Dai dati emerge che nell’ultima campagna vaccinale il 12% dei 18-64enni si è sottoposto alla vaccinazione contro l’influenza e questa percentuale non supera il 25% fra coloro che sono affetti da patologie croniche. Per quanto riguarda gli anziani risulta che il 62% degli ultra 65enni si è sottoposto a vaccinazione contro l’influenza e questa percentuale ha raggiunto il 69% fra le persone con patologie croniche.

L’adesione alla vaccinazione sia negli adulti sia negli anziani è andata aumentando in piena pandemia di COVID-19, per poi diminuire nuovamente con le campagne successive. Per approfondire consulta le pagine dedicate alla vaccinazione antinfluenzale per le sorveglianze PASSI e PdA. Inoltre, dai dati sulle patologie croniche emerge che la condizione di cronicità coinvolge il 7% degli adulti con meno di 34 anni, il 12% fra i 35-49enni e il 29% fra i 50-69enni, mentre il 57% degli ultra 65enni riferisce che, nel corso della vita, un medico gli ha diagnosticato una o più patologie.

Infine, la condizione di policronicità, cioè la compresenza di due o più patologie croniche (fra quelle indagate), riguarda il 4% dei 18-69enni e coinvolge 1 ultra 65enne su 4, ma cresce con l’età e fra le persone con status socioeconomico più svantaggiato, per difficoltà economiche o bassa istruzione. Per approfondire consulta le pagine dedicate alle patologie croniche per le sorveglianze PASSI e PdA.

Nota:

PASSI d’Argento (PdA) è il sistema di sorveglianza dedicato alla popolazione anziana, di 65 anni e più, che completa il quadro offerto dalla sorveglianza PASSI (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia) dedicata agli adulti. Come il sistema di sorveglianza PASSI, anche PdA si caratterizza come una sorveglianza in sanità pubblica che raccoglie informazioni, dalla popolazione generale residente in Italia, su salute e fattori di rischio comportamentali connessi all’insorgenza o alle complicanze delle malattie croniche non trasmissibili, ma anche informazioni su molti aspetti volti a descrivere la qualità di vita e i bisogni di cura e assistenza delle persone ultra 65enni, con uno sguardo nuovo al fenomeno dell’invecchiamento, a partire dalla definizione di “invecchiamento sano e attivo” voluta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Con PASSI d’Argento si riesce anche a definire una quadro sul contributo che gli anziani offrono alla società, attraverso il lavoro retribuito o fornendo sostegno all’interno del proprio contesto familiare e della comunità (“anziano risorsa”) con attività di volontariato per le quali sono centrali non solo la salute fisica e l’autosufficienza, ma anche il benessere psicologico e sociale della persona. Questo sistema è dunque in grado di fornire informazioni utili alla programmazione di azioni e interventi mirati per le scelte di politiche sanitarie volte a migliorare la qualità di vita degli anziani e a rafforzare le condizioni alla base di un “invecchiamento sano e attivo”.

L’influenza è una delle prime dieci cause di morte in Italia e, oltre che una malattia a contagiosità elevata (che può comportare gravi complicanze nei soggetti a rischio, come gli anziani e i portatori di patologie croniche), rappresenta un importante problema di sanità pubblica perché è una fonte rilevante di costi diretti e indiretti per la gestione dei casi e delle complicanze della malattia e l’attuazione delle misure di controllo.

La vaccinazione antinfluenzale rappresenta il principale strumento di prevenzione dell’influenza in quanto efficace e sicura in termini di riduzione sia della probabilità di incorrere nella malattia e sue complicanze sia dei costi sociali connessi a morbosità e mortalità.

