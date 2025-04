ISTAT. Nei primi 2 mesi del 2025 l’export di prodotti farmaceutici è cresciuto di ben il 31,2%

Commercio con l’estero e prezzi all’import – Febbraio 2025

A febbraio 2025 si stima una crescita congiunturale più ampia per le esportazioni (+3,5%) rispetto alle importazioni (+1,7%). L’aumento su base mensile dell’export riguarda entrambe le aree, Ue (+3,7%) ed extra-Ue (+3,2%).

Nel trimestre dicembre 2024-febbraio 2025, rispetto al precedente, l’export cresce del 4,0%, l’import del 3,0%.

A febbraio 2025 l’export cresce su base annua dello 0,8% in termini monetari, mentre si riduce del 4,3% in volume. La crescita tendenziale dell’export in valore è sintesi di un incremento per i mercati Ue (+3,0%) e di una contrazione per quelli extra Ue (-1,6%). L’import registra una crescita tendenziale del 4,1% in valore, che coinvolge in misura più marcata l’area extra-Ue (+8,7%), rispetto a quella Ue (+1,0%); in volume, le importazioni si riducono del 2,7%.

Tra i settori che più contribuiscono alla crescita tendenziale dell’export si segnalano: articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+31,2%) e mezzi di trasporto, esclusi autoveicoli (+9,6%). Diminuiscono su base annua le esportazioni di coke e prodotti petroliferi raffinati (-25,8%), macchinari e apparecchi non classificati altrove (n.c.a.) (-4,1%) e autoveicoli (-11,5%).

Su base annua, i paesi che forniscono i contributi maggiori all’aumento dell’export nazionale sono: Germania (+14,5%), Spagna (+21,1%), Svizzera (+17,3%), Regno Unito (+10,4%), paesi OPEC (+12,9%) e Paesi Bassi (+13,3%). All’opposto, Stati Uniti (-9,6%), Belgio (-11,8%), Turchia (-9,9%) e Austria (-9,0%) forniscono i contributi negativi più ampi.

Nei primi due mesi del 2025, l’export registra un incremento tendenziale dell’1,6%, cui contribuiscono soprattutto le maggiori vendite di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+32,3%), mezzi di trasporto, esclusi autoveicoli (+8,2%) e prodotti alimentari, bevande e tabacco (+4,9%). Apporti negativi, invece, derivano dalle minori esportazioni di coke e prodotti petroliferi raffinati (-21,1%), autoveicoli (-13,7%) e macchinari e apparecchi n.c.a. (-3,8%).

Il saldo commerciale a febbraio 2025 è pari a +4.466 milioni di euro (era +6.000 milioni nello stesso mese del 2024). Il deficit energetico (-5.000 milioni) è superiore rispetto a un anno prima (-3.749 milioni). L’avanzo nell’interscambio di prodotti non energetici si riduce in misura contenuta, attestandosi a +9.466 milioni di euro (da +9.749 milioni di febbraio 2024).

Nel mese di febbraio 2025 i prezzi all’importazione aumentano dello 0,6% su base mensile e del 2,2% su base annua (era +1,4% a gennaio).

Il commento dell’ISTAT

A febbraio, la crescita congiunturale dell’export si deve principalmente alle maggiori vendite di beni strumentali, tra cui prodotti della cantieristica navale. L’export cresce anche su base annua, trainato soprattutto dall’aumento delle vendite di prodotti farmaceutici e mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi. Le vendite sono in crescita verso Germania, Spagna e Svizzera; mentre si registra una flessione tendenziale verso gli Stati Uniti (-9,6%). Al netto dei mezzi di navigazione marittima, l’export verso gli Stati Uniti cresce del 6,9%.

Dopo il lieve deficit commerciale registrato a gennaio (-288 milioni), il saldo commerciale torna ad essere positivo a febbraio (+4.466 milioni). L’ulteriore aumento su base mensile e l’accelerazione della crescita su base annua dei prezzi all’import sono dovuti quasi totalmente ai rialzi dei prezzi dei prodotti energetici in entrambe le aree, euro e non euro.

Risulta che la crescita tendenziale dell’export è spiegata per 2,7 punti percentuali dall’aumento delle movimentazioni di mezzi di trasporto, esclusi autoveicoli, verso Germania e Spagna. Un ulteriore contributo positivo di 2,1 punti percentuali deriva dalle maggiori vendite di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici verso Svizzera, Stati Uniti e Regno Unito. All’opposto, le minori vendite di mezzi di trasporto, esclusi autoveicoli, verso gli Stati Uniti e di macchinari e apparecchi n.c.a verso Germania, Francia e Stati Uniti forniscono contributi negativi rispettivamente pari a -1,8 e -0,5 punti percentuali.

PREZZI ALL’IMPORTAZIONE PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Febbraio 2025, variazioni percentuali tendenziali (base 2021=100)

Le flessioni tendenziali più ampie si registrano nell’area euro e riguardano produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (-4,0%), fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (-3,9%) e industrie alimentari, bevande e tabacco (-3,8%).