La Classifica Best Workplaces in Pharma & Biotechnology 2023

CLASSIFICA BEST WORKPLACES™ IN PHARMA & BIOTECHNOLOGY 2023

Ecco le 10 migliori aziende per cui lavorare quest’anno in Italia nei settore farmaceutico e biotecnologico.

Great Place to Work – 24 maggio 2023

Per il secondo anno consecutivo, Great Place to Work® Italia ha pubblicato una Classifica interamente dedicata al settore farmaceutico e biotecnologico.

Da anni in Great Place to Work® Italia abbiamo l’opportunità di supportare, analizzare e valorizzare ambienti di lavoro eccellenti che operano in settori industriali diversificati, manifestandone peculiarità e trend distinti tra loro. Tra i settori industriali che scelgono di intraprendere una survey di clima aziendale e un percorso di ascolto e miglioramento, quello del settore Pharma & Biotechnology è certamente uno dei più presenti nei nostri riconoscimenti.

I collaboratori appartenenti a queste aziende, attraverso una survey, hanno espresso la propria opinione sull’esperienza lavorativa e l’analisi dei dati risultati ha permesso di stilare questa particolare classifica.

Il ranking è basato principalmente sulle opinioni dei collaboratori delle aziende interessate alla qualità del proprio ambiente di lavoro; le persone infatti, compilando il questionario Trust Index© sul clima aziendale e sull’esperienza lavorativa (costituito da 60 affermazioni ripartite su 5 dimensioni: credibilità, rispetto, equità, orgoglio e coesione) hanno assegnato dunque alla propria organizzazione il titolo di Best Workplaces in Pharma & Biotech.

Queste aziende si sono distinte per la creazione di esperienze eccezionali per i collaboratori, per l’aver saputo coltivare e mantenere relazioni di elevata fiducia tra le persone e l’aver creato ambienti di lavoro equi per tutti.

Le 10 organizzazioni leader del settore bio-farmaceutico in Italia sono state selezionate tra quelle che hanno partecipato al processo di ascolto dei collaboratori che ha raccolto le opinioni di oltre 16.000 collaboratori in tutta Italia, di cui 5.895 appartenenti al settore farmeceutico e biotecnologico.

La Classifica è stata divisa in due categorie dimensionali, secondo il numero di collaboratori, ciascuna con 5 posizioni premiate:

1. < 150 collaboratori

2. ≥ 150 collaboratori

Come afferma Alessandro Zollo, CEO di Great Place to Work®Italia:

“In un periodo in cui il settore bio-farmaceutico è particolarmente sollecitato e deve fare i conti con alti costi determinati dagli strascichi della pandemia, le aziende premiate in questa seconda edizione della Classifica hanno saputo mantenere inalterato l’elevato livello di soddisfazione delle proprie persone.”.

Beniamino Bedusa, PRESIDENTE di Great Place to Work®Italia, ritiene inoltre:

“Dai dati che abbiamo analizzato, abbiamo visto che la motivazione professionale e la missione sociale che i collaboratori di questo settore percepiscono ha registrato un aumento davvero incredibile. Altro risultato eccellente di questa edizione è un ulteriore aumento del livello di retention del personale delle aziende in Classifica”.

Leggi l’articolo di approfondimento su Il Sole24Ore, media partner di Great Place to Work® Italia.

Tutte le aziende in classifica

Notizie correlate: Farmaceutica, la classifica dei 10 “Best workplaces in Pharma&Biotechnology 2023”