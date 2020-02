La famiglia De Rita ringrazia per la partecipazione al lutto

La moglie di Angelo de Rita ci ha fatto pervenire il seguente messaggio di ringraziamento:

“La famiglia de Rita ringrazia sentitamente quanti hanno partecipato al loro dolore per la scomparsa di Angelo; un pensiero particolare è rivolto ai Colleghi della sezione AIISF di Firenze per la presenza alle esequie e alla Presidenza FEDAIISF per la sensibilità e l’affetto dimostrati“.

Non potevamo non essere vicini e partecipare al dolore dei familiari del caro Angelo, dolore che è anche nostro perché non solo Angelo De Rita è stato Presidente Nazionale dell’Associazione e generoso e caro amico. Angelo era l’Associazione.