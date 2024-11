La «Giornata nazionale Sicurezza Salute e Sviluppo sostenibile» (che ha sostituito la «Giornata Sicurezza Salute e Ambiente» con il CCNL del 13 giugno 2022), il Premio «Migliori esperienze aziendali» e il Premio «Cultura della sicurezza» sono stati previsti dalle Parti sociali firmatarie del CCNL Chimico-Farmaceutico per contribuire allo Sviluppo sostenibile, attraverso:

– la valorizzazione di iniziative e buone prassi sui temi della sicurezza della salute, dell’ambiente e in generale di Responsabilità sociale

– un costruttivo dialogo ed efficaci sinergie con le Istituzioni e la comunità, basati su credibilità, comunicazione e trasparenza

– la promozione della cultura della sicurezza dell’industria chimica e farmaceutica, anche al di fuori delle imprese del settore.

Nell’ambito della Giornata nazionale Sicurezza Salute e Sviluppo sostenibile vengono premiate le imprese che si sono contraddistinte per avere adottato buone prassi, concordate dalle Parti sociali a livello aziendale, in tema di responsabilità sociale con particolare riferimento alle tematiche della tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro, dello sviluppo sostenibile e in materia di welfare contrattuale.

In particolare, gli accordi aziendali in tema di welfare riconoscono la copertura contributiva al Fondo di sanità integrativa di settore totalmente a carico aziendale, prestazioni mediche gratuite e particolari convenzioni per altre spese di salute; sostegno economico, con contributi mensili fino a 200€ ai dipendenti con genitori non autosufficienti.

Anche quest’anno nel corso della giornata sono stati assegnati i Premi “Migliori esperienze aziendali condivise” in tema di Responsabilità sociale a

INFINEUM ITALIA

CAMBREX PROFARMACO MILANO

INFINEUM ITALIA

SANOFI Per iniziative di responsabilità sociale con il riconoscimento di tutele sociali ed economiche dedicate ai dipendenti, in situazioni di patologie oncologiche e malattie debilitanti che comportano una lunga assenza dal lavoro.

In particolare, l’accordo sindacale tutela i lavoratori con gravi problemi di salute, impossibilitati al normale svolgimento dell’attività lavorativa attraverso la conservazione del posto di lavoro con tutti i trattamenti economici previsti dall’azienda pari al 100% fino a 12 mesi e il sostegno economico di un importo, una tantum, pari ad euro 2.000,00 a copertura delle spese mediche non previste dal SSN, la possibilità di lavorare continuativamente da remoto per un periodo massimo di 6 mesi e il supporto emotivo tramite un team di volontari appositamente formati dall’azienda.

Il Premio “Cultura della sicurezza 2024” finalizzato alla diffusione della stessa anche al di fuori degli ambienti di lavoro è stato assegnato al progetto “Sicurezza a scuola” frutto di un lavoro condiviso tra l’azienda Covestro S.r.l. e il gruppo di studenti della Classe 4AC dell’Istituto Tecnico Industriale “Marconi” di Dalmine. Da questi sono nate idee e proposte realizzabili nel contesto scolastico, ad esempio l’idea di utilizzare dei segnali di sicurezza in formato 3D maggiormente visibili e identificabili.

I temi trattati nel corso della Giornata hanno dimostrato, ancora una volta, il valore positivo delle scelte effettuate con il CCNL del settore.

La Responsabilità Sociale, sempre più presente nella contrattazione e nel confronto aziendale, ha nel dialogo continuo, aperto e trasparente un’importante peculiarità dei settori chimico e farmaceutico, insieme al costante ed elevato investimento in ricerca, innovazione e formazione.

Tutti elementi indispensabili per il rafforzamento della competitività delle imprese, per il miglioramento dell’occupazione e per il consolidamento dell’obiettivo comune dello sviluppo sostenibile.