il “Ritorno degli Investimenti” nelle prime 20 Bigpharma. Il Report di Deloitte

L’analisi annuale globale di Deloitte sul ritorno degli investimenti previsto dalle più grandi aziende biofarmaceutichei mostra che l’IRR (ndr: Internal Rate of Return, tasso di rendimento annuo composto che ci si aspetta di ottenere da un investimento) del 2024 è aumentato di 1,6 punti percentuali, al 5,9 percento (vedere Figura 1), continuando l’aumento registrato nell’analisi dell’anno precedente. Tredici delle 20 aziende nella nostra coorte hanno registrato una crescita del loro IRR compresa tra lo 0,4 e il 6,9 percento, con tre aziende che hanno superato un aumento del cinque percento.

L’IRR dipende sia dall’efficienza (tempi e costi del ciclo) sia dalla creazione di valore (vendite previste aggiustate per il rischio), ciascuna delle quali ha molteplici parametri che possono migliorare i risultati. È quindi importante comprendere sia le tendenze nei costi per sviluppare un asset dalla scoperta al lancio, sia i ricavi previsti aggiustati per il rischio degli asset nella pipeline. Mentre i costi di R&S hanno continuato un trend al rialzo anno dopo anno, l’IRR è comunque aumentato a causa dei nuovi prodotti ad alto valore che entrano nella pipeline in fase avanzata e delle maggiori previsioni commerciali di rendimenti per gli asset in fase avanzata a causa di risultati di sperimentazione impressionanti.

Quest’anno, il costo medio per asset è aumentato a 2,23 miliardi di dollari (vedere Figura 2), un trend in crescita osservato in 12 delle 20 aziende analizzate. Mentre i costi dichiarati di R&S farmaceutica, come dichiarato nelle dichiarazioni annuali della coorte, continuano ad aumentare di anno in anno, dal 2020 la nostra coorte ha ridotto il proprio aumento di spesa a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 6,44%, rispetto al 7,69% negli anni dal 2013 al 2020, riflettendo l’attenzione della coorte sul miglioramento dell’efficienza della spesa in R&S.

Il rapporto annuale di Deloitte “Be Bold, Be Brave” avverte che questi progressi restano “fragili” e richiedono un approccio strategico più audace per garantire una crescita sostenibile.

L’analisi di Deloitte evidenzia come il settore farmaceutico abbia attraversato un periodo di estrema volatilità: dopo aver raggiunto un picco del 7,2% nel 2014, l’IRR è sceso fino all’1,5% nel 2019. L’emergenza pandemica ha inizialmente favorito una ripresa (6,8% nel 2021), ma nel 2022 si è toccato un nuovo minimo storico (1,2%). Il recente recupero suggerisce che il settore sta trovando nuove strategie per affrontare le sfide economiche, ma rimane esposto a fattori di rischio.

Lo sviluppo di un nuovo farmaco richiede investimenti elevati, con un costo medio stimato di 2,23 miliardi di dollari per portare una molecola dalla fase di scoperta all’autorizzazione regolatoria, raggiungendo un picco di 2,36 miliardi nel 2020. Tra i principali fattori che incidono su questi costi figurano la crescente complessità delle malattie target, che impone l’adozione di approcci avanzati come terapie geniche, anticorpi coniugati, radiofarmaci e trispecifici, oltre alle difficoltà di reclutamento dei pazienti per gli studi clinici.

Oltre ai costi diretti della ricerca, le aziende devono investire in nuove tecnologie. L’integrazione di intelligenza artificiale, automazione robotica e modelli predittivi promette di migliorare l’efficienza e ridurre i costi a lungo termine, ma richiede una spesa iniziale significativa. Fattori macroeconomici come inflazione, aumento dei salari e nuove regolamentazioni fiscali rendono ulteriormente oneroso lo sviluppo di nuovi farmaci.

Il tempo medio necessario per portare un farmaco dalla Fase I alla richiesta di approvazione regolatoria è aumentato a 100 mesi rispetto ai 93 del 2020. La maggiore concorrenza per le stesse aree terapeutiche, criteri di valutazione più stringenti e la necessità di dati dettagliati sugli effetti a lungo termine hanno contribuito a questo prolungamento.

Artificial intelligence and the transformative power of GenAI

L’intelligenza artificiale può analizzare i dati di vendita e le interazioni con i clienti per identificare le azioni più efficaci per i rappresentanti di vendita, come ad esempio quali HCP indirizzare con prodotti specifici o opportunità di upselling e cross-selling. I chatbot basati sull’intelligenza artificiale possono interagire con gli HCP online, fornendo informazioni sui prodotti, rispondendo a domande e programmando appuntamenti con i “sales reps”

Gli esperti di Deloitte hanno stimato che una delle prime 10 aziende biofarmaceutiche con un fatturato medio di 65-75 miliardi di dollari potrebbe catturare tra 5 e 7 miliardi di dollari di valore massimo scalando l’uso dell’intelligenza artificiale in 5 anni. La funzione commerciale potrebbe realizzare il 35% di questo valore. Le leve di incremento dei ricavi comprendono tassi di conversione dei pazienti e tempi di assunzione e assunzione della terapia aumentati (55%), mentre le leve di riduzione dei costi comprendono la creazione di contenuti di marketing e l’amministrazione dei contratti con i pagatori (45%).

Marketing

L’intelligenza artificiale può analizzare i profili dei pazienti, come la storia clinica e il comportamento online, per adattare i messaggi di marketing alle esigenze e alle preferenze individuali. GenAI può essere utilizzata per creare contenuti coinvolgenti e informativi per post di blog, aggiornamenti sui social media e campagne e-mail personalizzate. Gli algoritmi di intelligenza artificiale possono ottimizzare la spesa pubblicitaria prevedendo il comportamento dei clienti, ottimizzando la strategia del canale e inviando messaggi personalizzati agli operatori sanitari e ai pazienti giusti al momento ottimale.

Nota:

Il ritorno sugli investimenti (ROI Return On Investment, in inglese) è una misura di quanto denaro si guadagna rispetto all’importo speso per un investimento. Di solito è espresso come una percentuale e calcolato dividendo il profitto netto di un investimento per il costo dello stesso. Un esempio di ROI: se e investi 1.000 € in un’attività e dopo un anno ricevi 1.200 € di profitti, il tuo ROI è del 20% (1.200 € – 1.000 € = 200 € / 1.000 € = 20%).

Il ritorno sugli investimenti (ROI) è una misura di quanto denaro un investitore ha guadagnato o perso su un investimento rispetto all’importo inizialmente investito. È un indicatore chiave di performance usato per misurare l’efficienza e la redditività di un investimento. È importante perché consente agli investitori di determinare la redditività dei loro investimenti, confrontare diversi investimenti e prendere decisioni informate su dove allocare il proprio capitale. Il ROI è anche usato per valutare l’efficienza nell’uso delle risorse da parte di un’azienda, come manodopera e materiali.

Sebbene non sia la stessa cosa del profitto, il ROI è un chiaro indicatore delle performance nel tempo.

Il margine di profitto è la misura della redditività di un’azienda, di un prodotto o di un servizio. Prodotti farmaceutici e attrezzature mediche hanno alti margini di profitto. Le aziende produttrici di attrezzature mediche e di farmaci spendono miliardi in ricerca e sviluppo, ma alla fine sono in grado di recuperare questi costi vendendo dispositivi e trattamenti protetti da brevetto con un profitto significativo.