La morte di Paolo Lombardo, ISF di Enna. I ringraziamenti della moglie Rita

Carissimi colleghi di Paolo,

vi scrivo per ringraziarvi delle offerte ricevute in suffragio del mio caro marito.

Grazie, perché siete stati generosi e ciò significa che volevate bene a Paolo.

Purtroppo il tumore lo ha stroncato soltanto a 47 anni e in maniera molto repentina, mi sembra tutto così ingiusto e crudele per me e per i miei figli, ma viviamo in questo mondo e purtroppo dobbiamo convivere anche con queste brutte realtà.

Io spero che vi ricordiate di Paolo per la sua bontà d’animo e per la sua grande professionalità.

In questo momento così delicato della mia vita mi servono anche le vostre preghiere perché mi sembra di impazzire, io e Paolo eravamo felici, una coppia serena e questo ora è stato cancellato. Grazie a Dio ci sono i miei figli per i quali vivo e continuerò a educarli come voleva il mio Paolo.

Grazie di cuore

Rita Rizzo

