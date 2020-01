La Regione Emilia Romagna pubblica e ufficializza le note applicativa al Regolamento ISF

Nel corso del 2019, al fine di valutare impatto e criticità emerse da una prima fase di applicazione della DGR 2309/2016 e dei regolamenti aziendali, è stato convocato un “Gruppo di Lavoro sull’informazione scientifica nell’ambito del SSR”, con rappresentanti delle categorie interessate e delle Aziende Sanitarie, con gli obiettivi di:

definire modalità operative omogenee di applicazione della DGR nelle singole aziende sanitarie e un applicativo unico regionale per la registrazione, di semplice applicazione;

declinare come estendere i principi di trasparenza e tracciabilità a tutte le figure professionali che accedono alle strutture SSR con funzioni di informazione/promozione di farmaci, dispositivi medici e anche integratori e, altresì con funzioni di cura delle relazioni

Negli incontri svolti è stato condiviso il principio generale che l’informazione scientifica e la promozione di farmaci, dispositivi medici e integratori nelle strutture del SSR, costituiscono un’attività rilevante, di cui è necessario garantire lo svolgimento, nel rispetto dei principi di tracciabilità e trasparenza, da un lato, e di gestione semplificata, dall’altro.

Il gruppo di lavoro ha elaborato un documento (pdf, 1.8 MB) trasmesso con Nota della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare (pdf, 207.8 KB) con indicazioni che modificano e aggiornano gli indirizzi dati con precedente Nota PG/2017/318350 del 28/04/2017 (vedi normativa).

Elenco informatori scientifici del farmaco

Dall’1 maggio 2017 è pubblico l’elenco degli informatori scientifici delle aziende farmaceutiche impegnati in Emilia-Romagna:

La Giunta regionale ha infatti pubblicato indirizzi in materia di informazione scientifica sul farmaco (delibera n. 2309/2016, Bollettino ufficiale n. 9 dell’11 gennaio 2017) con l’obiettivo di adottare modalità uniformi in tutta la regione per favorire una maggiore trasparenza nei rapporti tra medici, aziende farmaceutiche e Servizio sanitario regionale.

La piattaforma web per le aziende farmaceutiche

Di seguito i link alla piattaforma web, sviluppata dalla Regione, che le aziende farmaceutiche devono utilizzare per inserire ed aggiornare i dati dei loro informatori scientifici impegnati in Emilia-Romagna.

La piattaforma web genera un identificativo e un tesserino che gli informatori scientifici sono tenuti ad esibire per accedere alle strutture del Servizio sanitario regionale dell’Emilia-Romagna.

Nota PG/2020/0048793 del 23/01/2020 (pdf, 207.8 KB) “Aggiornamento delle indicazioni applicative alla DGR 2309/2016 in materia di informazione scientifica nelle strutture del SSR” e documento allegato (pdf, 1.8 MB)

[a cura del “Gruppo di Lavoro sull’informazione scientifica nell’ambito del SSR”]

Delibera di Giunta regionale n. 2309/2016: “Indirizzi e direttive in materia di informazione scientifica sul farmaco nell’ambito del Servizio sanitario regionale”

Nota PG/2017/318350 del 28/04/2017 (pdf, 287.4 KB) – “Indicazioni applicative in merito alla Dgr n. 2309/2016” [Servizio assistenza territoriale, Regione Emilia-Romagna]

Per qualsiasi informazione o richiesta di chiarimento, le aziende farmaceutiche possono scrivere a questo indirizzo email: informazionescientifica@regione.emilia-romagna.it

