Lazio. Vaccinazione ISF: II° aggiornamento: AIISF Frosinone fornirà elenco degli ISF che si registreranno

Il centro di Valmontone è andato in tilt per eccesso di affluenza. Per accordi intercorsi con AIISF Frosinone da questo momento è disponibile sul sito internet della stessa AIISF Frosinone una scheda da compilare con i propri dati personali per poter essere contattati e accedere alla vaccinazione dell’hub Valmontone.

La scheda sarà disponibile fino alle 19 di domani (29 aprile 2021). L’elenco dei registrati dopo le 19 sarà consegnato al referente del centro di vaccinazione Valmontone

Contattare AIISF Frosinone

