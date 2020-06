Le linee guida della Conferenza delle Regioni nel DPCM 11 giugno 2020

Le Linee Guida della Conferenza delle Regioni sono state inserite nel DPCM 11 giugno 2020 ed in particolare per quanto concerne l’attività degli ISF nell’allegato 9.

Pur ritenendo giusto il primo comma in cui si dice che si applicano le disposizioni della struttura presso cui si recano gli ISF che in alcune sono ovviamente in relazione all’emergenza Covid-19, in altre invece si applicano misure estremamente restrittive non giustificate con l’emergenza ma soprattutto dovute ai pregiudizi e non conoscenza sulla reale attività degli informatori scientifici del farmaco

DPCM 11 giugno 2020

Allegato 9