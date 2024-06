Lettere alla Redazione. Ringraziamenti all’Avv. Agnello

Riceviamo e pubblichiamo

Buon pomeriggio, mi chiamo Gianni (omissis) e sono un ISF di Trapani, vorrei segnalare la professionalità e le grandi competenze dell’avvocato Carmen Agnello, la quale ha seguito la mia causa in maniera egregia portandomi all’ottenimento di quanto richiesto.

Con la presente vorrei anche ricordare ai colleghi informatori iscritti a FEDAIISF che se avessero bisogno di una figura in tutela dei nostri diritti l’avvocato segue le nostre cause in un regime di convenzione con la Fedaiisf.

Cordiali saluti

Gianni (omissis)

N.d.R.: Convenzioni Fedaiisf