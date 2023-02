“L’evoluzione della farmacia dallo speziale alla farmacia dei servizi” a Brescia Bergamo, capitali della cultura

Brescia Bergamo Capitale della Cultura 2023, oggi il via con l’evento “L’evoluzione della farmacia dallo speziale alla farmacia dei servizi”

Federfarma – 11 febbraio 2023

È in programma l’11 febbraio, dalle 10:30, il convegno “L’evoluzione della farmacia dallo speziale alla farmacia dei servizi” che darà ufficialmente il via agli eventi organizzati da Federfarma Bergamo e Federfarma Brescia per celebrare “Brescia Bergamo Capitale della Cultura 2023”. L’incontro si terrà presso il Museo Diocesano, a Brescia, e vedrà la partecipazione di diversi docenti universitari che spiegheranno come è cambiato, nel corso di varie epoche, il ruolo del farmacista.

“Brescia e Bergamo sono unite storicamente, a livello di industrializzazione ed economico, e sono state unite anche nel periodo buio dell’inizio della pandemia”, ha dichiarato a Filodiretto Gianni Petrosillo, presidente di Federfarma Bergamo, sottolineando che proprio da questo contesto le due province hanno preso spunto per raccontare come si sono finora evolute le farmacie.

A Bergamo, “ci sono farmacie storiche, degli inizi del XX secolo, che sono strutturate in modo ben preciso, improntate soprattutto alla galenica, con pochi spazi per il pubblico e che conservano ancora arredamenti suggestivi”, ha raccontato Petrosillo, secondo il quale è interessante come le moderne farmacie abbiano rivisto gli spazi per adeguarsi ai nuovi servizi offerti, “con zone dedicate, oggi, a vaccini e tamponi”. Altrettanto interessanti sono “le visite alle biblioteche storiche che conservano antichi volumi della Farmacopea”, ha concluso Petrosillo.