Licenziamenti alla Rottapharm Biotech: ultimo appello

Monza, 13 maggio 2020 – Licenziamenti Rottapharm Biotech, domani l’incontro con il ministero del Lavoro. L’ultima tappa di una trattativa sindacale che sta tentando di trovare un accordo entro il 18 maggio. Oltre quella data i 76 licenziamenti annunciati (68 in Brianza e 8 nella sede friulana, su 86 dipendenti: si salvano soltanto i 10 dirigenti per garantire “continuazione dell’attività nell’ambito del nuovo modello di business”) saranno effettivi.

“Al momento la situazione non si è mossa, l’azienda è rimasta sulla sua posizione, ma spero che davanti al Ministero si possa arrivare a un punto di incontro”, l’aggiornamento di Tiziano Cogliati della Cisl Monza e Brianza alla vigilia della trattativa romana. Anche se l’azienda proprio in questi giorni avrebbe rilanciato, offrendo ai lavoratori incentivi economici superiori rispetto a quelli proposti inizialmente e che ammontavano a 12 mensilità e 400 euro per ogni anno di anzianità oltre a un servizio di outplacement specializzato

