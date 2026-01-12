Licenziamenti Bayer. Dopo il presidio contro 49 licenziamenti, il confronto è stato aggiornato per il 14 e il 21 gennaio

Bayer: sciopero e presidio contro 49 licenziamenti

Coinvolti gli informatori scientifici della divisione Pharma. Rosa, Femca Cisl: “Chiediamo la ricollocazione di parte del personale e incentivazioni economiche”.

Femca Cisl Milano – 9 gennaio 2025

I lavoratori e le lavoratrici della Bayer, multinazionale tedesca dell’industria farmaceutica, hanno scioperato oggi per 8 ore contro la decisione dell’azienda di licenziare 49 persone della divisione Pharma, in forza nella sede milanese di viale Certosa, ma operanti sul territorio nazionale. In contemporanea sotto la sede di Assolombarda è stato organizzato un presidio mentre era in corso un incontro fra le parti.

“Nel confronto con l’azienda – spiega il segretario generale della Femca Cisl metropolitana, Eustachio Rosa – abbiamo espresso il malessere dei lavoratori per questa decisione così drastica. Abbiamo inoltre evidenziato la necessità di intervenire per abbassare i numeri degli esuberi, anche attraverso la ricollocazione del personale, opportunamente riqualificato, in altre divisioni del gruppo. Da parte aziendale ci sono state delle aperture verso una soluzione condivisa, che però non sono al momento accettabili, sia per quanto riguarda l’aspetto occupazionale che per l’incentivazione economica all’esodo”.

L’età media dei dipendenti coinvolti è di 55 anni, quindi si tratta di persone ancora lontane dalla pensione ma non facilmente inseribili nel mercato del lavoro. La scelta di ridurre gli organici sarebbe legata alla soppressione della linea cardiovascolare per la perdita di sostenibilità economica.

Il confronto è stato aggiornato con due nuovi appuntamenti per il 14 e il 21 gennaio. Nel frattempo resta proclamato lo stato di agitazione con ancora 16 possibili ore di sciopero.

“Questa procedura di licenziamento riguarda 49 famiglie che perderanno un’entrata sicura e noi non ne capiamo la motivazione”, ha spiegato Laura Zangara della Rsu, appena prima di varcare la soglia di Assolombarda per iniziare le trattative, chiedendo di ridurre i numeri dei licenziamenti e di accompagnare i colleghi verso la pensione senza creare problemi sociali. (Fonte: Affari Italiani).

Per quanto riguarda la procedura, due dei lavoratori coinvolti sostengono di essere “stati informati il 2 dicembre del licenziamento, poi confermato il 9”

Al presidio era presente anche una delegazione del Partito democratico lombardo. “Siamo qui per portare il sostegno del Gruppo regionale del Pd e di tutta la comunità democratica, solidale con chi rischia di perdere il lavoro”, ha dichiarato Pierfrancesco Majorino, capogruppo regionale del Pd,” È scandaloso che una grande multinazionale del farmaco decida di procedere con 49 licenziamenti calpestando la dignità delle persone. Chiediamo che la Regione Lombardia smetta di stare a guardare e si attivi immediatamente per gestire questa crisi”. Ha sottolineato in particolare la condizione dei lavoratori con elevata anzianità e professionalità, difficilmente ricollocabili. (Fonte: Facebook)

Nota: La retribuzione totale del CEO di Bayer, Bill Anderson, per il 2024 è stata di circa 8,84 milioni di euro (circa 9,6 milioni di dollari), in calo di circa il 21% rispetto al 2023, a causa dell’assenza di un ingente pagamento una tantum ricevuto al momento dell’ingresso in azienda. Il suo stipendio base è rimasto di 2,25 milioni di euro, con incentivi azionari a breve e lungo termine a costituire il resto del suo pacchetto, in quanto Bayer è in fase di profonda ristrutturazione, Nel 2023 ha percepito 11,24 milioni di euro, che includeva un “pagamento di indennità” di 3,8 milioni di euro che il dirigente ha ricevuto quando si è unito a Bayer dalla sua precedente posizione di capo farmaceutico di Roche. Al giorno percepisce 30.690,88 €, 1.250 al minuto.