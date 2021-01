Liguria. Oggi termina per gli ISF la possibilità di registrarsi per la vaccinazione Anti Covid-19

Carissimi Colleghi,

Vi ricordiamo che con oggi termina la possibilità di registrarsi per la vaccinazione Anti Covid-19.

Chi fosse interessato può ancora accedere tramite il link allegato.

Per evitare esclusioni non volute domani sarà possibile contattare i Titolari Trattamento Dati. Chi lo ritenesse necessario al fine di una verifica sulla propria presenza nell’elenco può usare (preferibilmente WhatsApp) i numeri 3345954668 per Genova e La Spezia, 349 6599906 per Savona e 335 321737 per Imperia.

Grazie e buon lavoro

Coordinamento AIISF LIGURIA

All.: Manifestazione d’interesse vaccinazione riservata agli Informatori Scientifici del Farmaco Parafarmaco e Medical Devices Regione Liguria

Nota: Tale piattaforma è rivolta alla raccolta delle manifestazioni di interesse alla Vaccinazione anticovid-19 delle figure appartenenti alle categorie di cui in premessa residenti nelle province di Imperia Genova Savona e La Spezia. Tale piattaforma è aperta a tutti indipendentemente dall’iscrizione ad Aiisf.

La manifestazione d’interesse alla Vaccinazione Anticovid-19 ha lo scopo di effettuare una RICOGNIZIONE della domanda vaccinale al fine di identificare e pianificare da parte delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Liguria le necessarie risorse tecnologiche ed organizzative.

L’effettivo accesso alla Vaccinazione Anticovi-19 è esclusivamente nelle facoltà e nella disponibilità di ALISA ed ASL Liguri che potranno in qualsiasi momento in funzione dell’andamento della pandemia e della disponibilità di vaccini provvedere diversamente

Si specifica che l’adesione è libera e volontaria, non è vincolante e deve essere resa per accedere a quanto in premessa

I soggetti aderenti alla vaccinazione riceveranno successivamente dalla ASL di residenza tutte le informazioni dovute sulle caratteristiche del vaccino ai fini della sottoscrizione del Consenso Informato, necessaria prima della somministrazione dello stesso.

L’inserimento dati dovrà avvenire entro e non oltre lunedì 25. Il giorno 26 sul sito Fedaiisf sarà visibile esclusivamente la lista di chi si è registrato in modo che possiate fare un controllo per eventuali non volute esclusioni.

Quanto in questo file equivale a Dichiarazione Sostitutiva Atto Notorietà tra Privati (art 2, 21, comma 2 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 nr 445)