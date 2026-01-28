Regioni: via libera al testo unico Farmaceutica

Roma, 15 gennaio 2026 (comunicato stampa) Le Regioni, durante la Conferenza unificata di oggi, hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge delega per la riforma del settore farmaceutico. La delega al Governo è finalizzata al riordino, alla revisione e alla razionalizzazione dell’intero assetto della legislazione farmaceutica italiana. I decreti legislativi che saranno via via adottati andranno a incidere sulla normativa di accesso al farmaco, sul monitoraggio e controllo della spesa, sulle prestazioni sanitarie offerte sul territorio dalle farmacie e sulla rete di assistenza farmaceutica, per rafforzarla.

Le Regioni saranno chiamate ad esprimersi in sede di Conferenza unificata rispetto alle materie di competenza, come la disciplina del payback, lo sviluppo dei sistemi informativi regionali, le farmacie territoriali nonché, come da espressa richiesta della Conferenza delle Regioni, sulla distribuzione dei medicinali per gli aspetti di competenza regionale.

Nota 1: Il Consiglio dei Ministri si appresta ad approvare oggi, 27 gennaio, il disegno di legge delega in materia farmaceutica. Il testo che verrà esaminato oggi presenta una sola modifica sostanziale rispetto alla versione già approvata da Palazzo Chigi lo scorso dicembre: un’integrazione concordata con le Regioni per rafforzarne il loro ruolo. (Fonte: Quotidianosanità)

La Bozza del DdL

Nota 2: La Conferenza Unificata è la sede di cooperazione interistituzionale in Italia, nata dall’unione della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Istituita dal D.lgs 281/97, promuove intese, pareri e accordi su materie di interesse comune tra Stato, Regioni ed Enti locali. È presieduta dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie. (Fonte Conf. Regioni)