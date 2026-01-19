L’indiana Sun Pharma sta valutando l’acquisto di Organon per 10 miliardi di $

Sun Pharma valuta offerta da 10 miliardi di dollari per Organon

investing.com – 19 gennaio 2026

La Società farmaceutica indiana Sun Pharmaceutical Industries (NSE:SUN) sta valutando una potenziale acquisizione della casa farmaceutica statunitense specializzata in salute femminile Organon & Co (NYSE:OGN) in un’operazione che potrebbe essere valutata circa 10 miliardi di dollari, debito incluso, ha riportato lunedì l’Economic Times, citando persone a conoscenza della questione.

Questa mossa segnerebbe la più grande acquisizione transfrontaliera di Sun Pharma e il suo accordo più ambizioso dall’acquisizione di Ranbaxy quasi un decennio fa, secondo il rapporto.

Organon, che è stata scorporata da Merck & Company (NYSE:MRK) nel 2021, ha cercato di ridurre il debito attraverso dismissioni mentre sviluppa la sua attività di biosimilari.

Le azioni di Sun Pharma quotate alla NSE hanno registrato un calo dello 0,4% a 1.663,10 rupie alle 10:48 IST dopo essere scese fino al 4% toccando un minimo di 15 settimane a 1.600 rupie all’inizio della giornata.

Sun ha ripreso i contatti con Organon dopo che il prezzo delle azioni della Società statunitense si è quasi dimezzato rispetto ai massimi di fine 2024, secondo il rapporto, anche se rimane incerto se un’eventuale offerta sarebbe interamente in contanti o un mix di contanti e azioni.

I colloqui si erano precedentemente arenati per preoccupazioni sulla valutazione, secondo il rapporto.

Organon aveva un debito di circa 8,9 miliardi di dollari alla fine del secondo trimestre del 2025, mentre Sun ha una leva finanziaria minima, ha aggiunto il rapporto.

Sun Pharma looks to rise in US with $10 billion Organon buy

Nota:

Organon è stato scorporato da Merck nel 2021 e ha costruito un portafoglio su contraccezione, farmaci per la fertilità e biosimilari. Ha anche venduto attività non fondamentali per ridurre il debito. I rapporti di mercato hanno collegato i recenti movimenti del prezzo delle azioni di Organon alle aspettative di un potenziale processo di vendita.

Sun Pharma, che ha una grande attività negli Stati Uniti e una crescente pipeline di medicinali innovativi e speciali. Sun Pharma dichiara che le notizie sull’acquisizione di Organon sono speculative.

Sun Pharma, fondata 1983, è una delle principali società di specialità globali, con un fatturato globale di 6,2 miliardi di dollari. Supportata da 41 impianti di produzione è presente in più di 100 paesi in tutto il mondo con 1.000 farmaci Sun Pharma prescritti ogni minuto. Ha 43.000 dipendenti.