L’UE bandisce aloe, riso rosso fermentato e rabarbaro negli integratori. Paolo Pelini (CCDNS) : “Sostanze che non creano rischi reali”

Esprimo la mia soddisfazione per quanto emerso dal XXI Congresso della Società Italiana di Tossicologia, recentemente svoltosi a Bologna, che conferma quanto più volte da me sostenuto per mezzo stampa ed esposto al precedente ed attuale Governo, già dal 2018, sulle assurde accuse di tossicità delle sostanze naturali quali derivati idrossiantraceni nell’aloe, senna, cascara e rabarbaro valutati con degli studi di carattere puramente bibliografico e su singole molecole e non sull’intero fitocomplesso.

Studi presentati dall’EFSA alla Commissione Europea che non hanno, come più volte ribadito, una seria validità scientifica nel merito e nel metodo per come si sono svolti, perché presentano palesi carenze ed errori uno dei quali la valutazione della singola molecola e non dell’intero pool di sostanze presenti nell’estratto, oltre a non aver valutato in maniera corretta le dosi di tossicità ed aver utilizzato modelli biologici per i det di mutagenicità non validi o mancanti di un numero statistico rilevante di campioni analizzati.

Come più volte ho dichiarato l’atteggiamento dell’EFSA e dell’UE in particolare dei paesi del Nord Europa contro i Derivati Idrossiantraceni (Aloe, Senna, Cascara, Rabarbaro) piuttosto che contro il basilico e il prezzemolo accusati di essere cancerogeni per via della presenza di alcaloidi piridinici, passando per il riso rosso fermentato, è un atteggiamento politico e pregiudiziale ostile al naturale che nulla a che spartire col reale rischio o con la reale valutazione scientifica che dovrebbe essere svolta sull’intero fitocomplesso e su modelli biologici adeguati.

Il XXI Congresso della Società Italiana di Tossicologia dimostra la necessità di un maggior interscambio scientifico tra noi esperti delle sostanze naturali e la necessità da parte delle istituzioni di un nostro maggior coinvolgimento attivo.

Paolo Pelini

Professione Erbochimico

Consulenza e Ricerca Controllo Qualità e Valutazione Farmacognostica e Citotossicologica degli Estratti Vegetali di Piante Officinali, Microalghe e Gemmoderivati e Ricerche Microbiota Piante Officinali

Responsabile Scientifico: Centro di Controllo e Divulgazione Scientifica sulle Sostanze Naturali – CCDSN

Roma – Italia

Tel: 351/0461450

E-mail: paolo.pelini@gmail.com

http://www.paolopelinierbochimico.it

Accademia.Edu

https://independent.academia.edu/PPelini

Notizie correlate: EFSA. Technical Report on the request for technical assistance in relation to the safety of hydroxyanthracene derivatives

L’EFSA conferma che i derivati dell’ idrossiantracene negli alimenti costituiscono un problema per la salute

L’UE bandisce aloe, riso rosso fermentato e rabarbaro negli integratori. Tossicologi: “Sostanze che non creano rischi reali”

21° Congresso Nazionale della SITOX

Pubblicazione di due lavori, commissionati mediante l’utilizzo dei fondi raccolti dai membri del Tavolo di lavoro comprovanti la non genotossicità, in vivo, di una molecola rappresentante la famiglia degli idrossiantraceni, aloemodina, e di un estratto di Aloe vera caratterizzato al 70%.

Sono in corso di pubblicazione i risulati negativi dei saggi di genotossicità in vitro di ulteriori estratti ben caratterizzati, Frangula dry hydroalcoholic extract >15%, Chinese rhubarb dry hydroalcoholic extract 5%, Cascara dry extract Ph. Eur., Sennae fructus dry extract e Senna leaf dry extract.

– Tramite la Commissione Europea, sono stati sottoposti a valutazione da parte di EFSA i lavori già pubblicati.