Lutto a Napoli. Ci ha lasciato Raffaele Iazzetta, informatore scientifico

Improvvisamente e prematuramente ci ha lasciato Raffaele lazzetta, Lello per tutti noi. Un amico soprattutto e un collega della Dompé. Lascia un vuoto enorme in tutti coloro che lo hanno amato per la schiettezza e per la lealtà e tra i medici che lo hanno sempre stimato per la professionalità con cui svolgeva il suo lavoro quotidiano.

Incontrarlo nelle sale d’attesa era una vera delizia. Sapeva alternare l’ironia con la serietà negli argomenti che trattava sempre con grande acume. Chi ha saputo leggere oltre la sua inarrestabile vitalità sa di aver perso una risorsa immane. E giustamente ne piange una perdita immensa.

Per ricordarlo abbiamo pensato ad una raccolta fondi da destinare ai giovanissimi figli. Chi intende partecipare può contattarci e ne spiegheremo le modalità.

Ciao Lello ci mancherai moltissimo.

Direttivo SEZ. AIISF di Napoli

Federata Fedaiisf