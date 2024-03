Mai abbandonare i propri sogni: Lo Scienziato Paolo Pelini si racconta

Ho capito che volevo fare ricerca e occuparmi di scienza quando ero bambino e ancora vivevo a Raiano, in provincia dell’Aquila .

Allora avevo solo 13 anni e ricordo che mi piaceva fare esperimenti di microbiologia e leggere i libri di medicina di mio padre.

Da allora sono trascorsi 26 anni e oggi la mia attività di ricerca si articola tra la farmacognostica passando per la tossicologia dei botanicals fino ad arrivare alla naturopatia veterinaria.

La mia deviazione, si fa per dire, dal mondo della microbiologia a quello dei botanicals e in generale degli estratti vegetali lo devo al Professor Marcello Nicoletti già Professore di Botanica Farmaceutica e Direttore del Dipartimento di Biologia Ambientale dell’Università degli Studi La Sapienza di Roma con il quale dopo la formazione in Riconoscimento e Valutazione Farmacognostica delle Piante Medicinali ho collaborato all’interno del laboratorio di Fitochimica e Farmacognostica da lui diretto dove ho potuto mettere a frutto le mie conoscenze ed impararne di altre.

Oggi svolgo attività di ricerca e consulenza indipendente del campo dei botanicals e naturopatico in ambito veterinario e sono fondatore del Centro di Controllo e Divulgazione Scientifica delle Sostanze Naturali, un progetto che mira a svaligiare sulla giusta informazione scientifica sugli estratti vegetali che troppo spesso ingiustamente sono denigrati.

Paolo Pelini

Professione Erbochimico / Naturopata per Animali

Consulenza e Ricerca Controllo Qualità e Valutazione Farmacognostica e Citotossicologica degli Estratti Vegetali di Piante Officinali, Microalghe e Gemmoderivati e Ricerche Microbiota Piante Officinali

Responsabile Scientifico: Centro di Controllo e Divulgazione Scientifica sulle Sostanze Naturali – CCDsSN

Roma – Italia

E-mail: paolo.pelini@gmail.com

http://www.paolopelinierbochimico.it

CV: https://dmhomes.academia.edu/PaoloPelini/CurriculumVitae