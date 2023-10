L’EMA adotta ulteriori misure per affrontare la grave carenza di medicinali nell’UE

EMA News

Oggi, l’EMA ha pubblicato i dettagli del nuovo meccanismo di solidarietà sviluppato dal Medicines Shortages Steering Group (MSSG) dell’EMA. Questo meccanismo volontario consente agli Stati membri di sostenersi a vicenda di fronte a una grave carenza di medicinali.

Il meccanismo di solidarietà, che si è basata su una configurazione informale durante il COVID-19, consentirà a qualsiasi Stato membro che si trova ad affrontare una carenza critica, che è stata inoltrata al MSSG per il coordinamento a livello europeo, di richiedere assistenza ad altri Stati membri per ottenere scorte di medicinali. Questo meccanismo può essere utilizzato solo a condizioni molto limitate ed è stato sviluppato come ultima risorsa per gli Stati membri dopo che hanno esaurito tutte le altre possibilità.

Il meccanismo di solidarietà integra una serie di azioni che l’MSSG può svolgere per affrontare le carenze critiche nell’UE. Questi sono stati pubblicati oggi anche come parte MSSG Toolkit. Il kit di strumenti include raccomandazioni per il monitoraggio della domanda e dell’offerta, un approccio che è stato utilizzato per affrontare le diffuse carenze critiche di antibiotici nelle stagioni autunno e inverno 2022/2023. Il kit di strumenti fornisce inoltre indicazioni sulle interazioni con i titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio e i produttori per aumentare e ridistribuire le scorte esistenti e l’attuazione di flessibilità normative, come la fornitura eccezionale di determinati medicinali che potrebbero non essere autorizzati in un particolare Stato membro dell’UE, o esenzioni totali o parziali a determinati requisiti di etichettatura e imballaggio per i medicinali.

I due documenti pubblicati oggi fanno parte di un chiaro insieme di azioni annunciate oggi dalla Commissione europea per proteggere l’Europa dalla futura carenza di medicinali.

Maggiori informazioni su MSSG

L’MSSG è stato istituito ai sensi del regolamento (UE) 2022/123, che rafforza il ruolo dell’Agenzia nella preparazione e gestione delle crisi per i medicinali e i dispositivi medici al fine di monitorare le carenze e garantire una risposta efficace ai principali eventi o alle emergenze sanitarie pubbliche e per coordinare azioni urgenti sulla fornitura di medicinali all’interno dell’UE. Il regolamento formalizza e rafforza le strutture di governance che l’EMA ha messo in atto per garantire un’azione rapida e coordinata durante la pandemia di COVID-19.

Notizie correlate: Carenza farmaci: via libera dell’Unione Europea agli appalti congiunti per antibiotici e antivirali

Factsheet – Addressing medicine shortages in the EU_EN

Carenza farmaci in Europa, Moll (Efpia): conciliare autonomia, innovazione e competitività