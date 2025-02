Marche. Registro regionale degli informatori scientifici, passa in Commissione la proposta di legge di Gianluca Pasqui

La proposta di legge n. 228, presentata dal Vice presidente del Consiglio regionale delle Marche Gianluca Pasqui, presentata il 5 ottobre 2023 ha concluso il suo iter in Commissione con un’approvazione unanime. Il testo, che ora attende il passaggio in Aula, prevede l’istituzione del Registro regionale degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco nelle Marche.

L’obiettivo della legge è garantire un costante aggiornamento scientifico agli operatori sanitari regionali, valorizzando il ruolo degli informatori scientifici e riconoscendone l’importanza nel sistema sanitario. Il Registro sarà gestito dalla Regione, che definirà con un apposito regolamento le modalità di iscrizione e funzionamento.

“Questa legge rappresenta un passo avanti per il nostro sistema sanitario – ha dichiarato Gianluca Pasqui – perché assicura agli operatori sanitari un’informazione sempre aggiornata e qualificata. Sono orgoglioso del consenso unanime ricevuto in Commissione, segnale della sensibilità condivisa su un tema di grande rilevanza”.

La proposta di legge ha ottenuto il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie Locali (Cal) e del Consiglio regionale dell’Autonomia e del Lavoro (Crel), confermando il suo valore per il territorio e il mondo del lavoro.

La proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, garantendo così un impatto positivo senza aggravare la spesa pubblica. Con il passaggio in Aula, il provvedimento potrebbe presto diventare legge, portando un significativo beneficio a tutto il settore sanitario marchigiano.

