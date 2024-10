Messina. La Sez. AIISF ha organizzato un incontro dal tema: “Pensioni e riscatti anni di laurea: quali opportunità?”

Giovedì 24/10/2024 presso la sala conferenze del Patronato/Caf 50&PIÙ si è tenuto l’incontro “Pensioni e riscatti anni di laurea: quali opportunità?”.

L’incontro è stato brillantemente svolto dal Dott. Fabio Guerrera, responsabile del Patronato/CAF 50&Più, che ha illustrato il complesso e variegato mondo delle pensioni, da quelle di anzianità a quelle anticipate, strettamente collegato alla valutazione del riscatto degli anni di laurea.

Molto interessanti anche gli spunti inerenti la possibilità di modellare e personalizzare ogni “profilo pensionistico” in riferimento alle situazioni specifiche di ogni lavoratore.

Sottolineava inoltre il dott. Guerrera come sia fondamentale almeno ogni due anni verificare il proprio “estratto pensionistico” nell’ottica di vigilare sulla correttezza dei contributi versati o omessi dal datore di lavoro o dal lavoratore stesso se autonomo, in maniera tale da apportare con la giusta tempistica le eventuali correzioni.

Molto importante anche l’intervento dell’avvocato Cetti Bosurgi che ha illustrato, in riferimento al lavoro autonomo, la differenza tra i contributi versati all’INPS e quelli all’Enasarco che è a tutti gli effetti una cassa di pensione integrativa che non si cumula e associa alla pensione contributiva INPS. Infine rimarcava, nel suo intervento l’avvocato Bosurgi, come l’ISF non abbia l’obbligo ad iscriversi all’Enasarco specialmente dai 50 anni di età in poi visto che se non si arriva ai venti anni di contributi versati non verrà elargito nulla al lavoratore .

Molto gradito anche l’intervento del tesoriere nazionale AIISF, dott. Salvatore Messina, che oltre a portare i saluti del presidente nazionale, dott.ssa Francesca Boni, ha anche illustrato ai colleghi presenti tutti i vantaggi, benefici e i prossimi ulteriori sviluppi della nostra web-app “tesserino elettronico” dalla quale si può ricavare un elenco dettagliato di colleghi per il futuro (si spera presto!) Albo professionale degli Isf.

Da segnalare la partecipazione all’incontro di numerosi colleghi (molto gradita anche una delegazione del direttivo di AIISF sez. Catania) che hanno seguito con molta attenzione e posto diverse domande ai relatori intervenuti.

Infine dopo l’incontro tutti i presenti con entusiasmo, allegria e grande apprezzamento hanno gustato l’ottimo rinfresco preparato dal Maestro Panettiere Francesco Arena offerto dalla sezione AIISF di Messina.

Nota:

50&Più è un’Associazione libera, volontaria e senza fini di lucro che fornisce consulenza e servizi su misura per rispondere ai bisogni specifici dei propri soci. Dalla consulenza previdenziale all’assistenza fiscale, CAF, 50&Più è al fianco delle persone per offrire risposte concrete e personalizzate.

La Sez. AIISF Messina ha stipulato con 50&PIÙ una convenzione che mette a disposizione degli associati AIISF e dei loro familiari un servizio di consulenza ed assistenza fiscale con tariffe agevolate.