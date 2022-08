Moderna fa causa a Pfizer, BioNTech per la tecnologia utilizzata per produrre il vaccino contro il Covid

La mossa prepara il terreno per un massiccio scontro legale tra i titani dei vaccini

Pfizer, BioNTech potrebbero avere una forte difesa, dice un professore di diritto

Bloomberg – Di Angelica Peebles e Robert Langreth 26 agosto 2022

Moderna Inc. ha citato in giudizio Pfizer Inc. e la tedesca BioNTech SE, sostenendo che la tecnologia nel loro vaccino Covid-19 viola i suoi brevetti, una mossa che pone le basi per un enorme scontro legale tra i titani del vaccino.

Moderna ha accusato Pfizer e BioNTech di aver violato i diritti di proprietà intellettuale su elementi chiave della sua tecnologia a RNA messaggero nello sviluppo del vaccino Comirnaty. Moderna, con sede a Cambridge, nel Massachusetts, ha dichiarato di avere brevetti dal 2010 al 2016 sulla tecnologia mRNA che ha reso possibile il suo vaccino Spikevax, ma che le altre due società hanno copiato la tecnologia senza permesso.

Pfizer e BioNTech “hanno portato quattro diversi candidati nei test clinici, comprese opzioni che avrebbero evitato il percorso innovativo di Moderna utilizzando mRNA non modificato”, secondo una causa intentata venerdì presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti nel Massachusetts. “Alla fine, tuttavia, Pfizer e BioNTech hanno scartato queste alternative e hanno copiato la tecnologia brevettata di Moderna”.

Moderna ha detto che sta anche intentando causa in Germania. Non è stato possibile verificare immediatamente tale reclamo. Pfizer e BioNTech non hanno esaminato completamente il reclamo statunitense, ma sono “sorpresi” dal contenzioso e si “difenderanno vigorosamente”, secondo una dichiarazione inviata via email.

Le azioni Pfizer sono scese dell’1,1% alle 10:31 a New York, mentre le ricevute di deposito americane di BioNTech sono scese del 2,3%. Il titolo Moderna ha perso l’1,7%.

Cosa dice Bloomberg Intelligence:

La causa di Moderna contro Pfizer-BioNTech non è sorprendente, dati gli ampi brevetti statunitensi diretti alla sua tecnologia mRNA, sebbene possano essere vulnerabili all’invalidità in base alle attuali tendenze della giurisprudenza sulla descrizione scritta e sull’abilitazione… Pfizer-BioNTech potrebbe essere responsabile per le royalties minime per una cifra media sulle vendite passate e future del vaccino Covid se Moderna avrà successo.

-Gli analisti di Bloomberg Intelligence John Murphy e Sam Fazeli

Leggi la ricerca

Moderna ha affermato che non chiederà ai tribunali di ritirare dal mercato il vaccino Pfizer-BioNTech Covid né di bloccare le vendite future. La società chiede un risarcimento per il periodo che inizia l’8 marzo di quest’anno e afferma che non chiederà alcun risarcimento per le vendite di Pfizer in 92 paesi a reddito medio e basso.

All’inizio della crisi del Covid, Moderna ha promesso di non far valere i propri diritti di proprietà intellettuale durante la pandemia, ma il 7 marzo ha modificato tale impegno per applicarlo solo ai paesi a basso reddito, rendendo sostanzialmente possibile questo contenzioso.

“Stiamo intentando queste azioni legali per proteggere l’innovativa piattaforma tecnologica mRNA che abbiamo sperimentato. Abbiamo investito miliardi di dollari nella ricerca e nel brevettare durante il decennio precedente la pandemia di Covid-19”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Moderna Stephane Bancel in una nota.

Pfizer e BioNTech hanno apportato “la stessa identica modifica chimica al loro mRNA che gli scienziati di Moderna hanno sviluppato per la prima volta anni prima e che la società ha brevettato e utilizzato in Spikevax”, ha affermato l’AD. Inoltre, “il vaccino Pfizer e BioNTech codificano per lo stesso identico tipo di proteina del coronavirus (cioè la proteina spike a lunghezza intera), che è il design del vaccino contro il coronavirus che Moderna aveva sperimentato sulla base del suo precedente lavoro sui coronavirus e che l’azienda ha brevettato e utilizza in Spikevax.

I vaccini mRNA hanno svolto un ruolo cruciale nella risposta alla pandemia, in particolare negli Stati Uniti. Pfizer l’anno scorso ha registrato quasi $ 37 miliardi di vendite da Comirnaty, mentre Moderna ha registrato circa $ 18 miliardi di entrate da Spikevax.

Pegno di brevetto

L’impegno originale di Moderna di non far rispettare il suo brevetto durante la pandemia offre a Pfizer e BioNTech una solida difesa, dal momento che non è ufficialmente terminato, ha affermato Jorge Contreras, professore di diritto all’Università dello Utah ed esperto di promesse di brevetto. Le promesse pubbliche sono viste come impegni vincolanti ai sensi della legge, ha affermato, e la modifica dell’impegno che Moderna ha fatto all’inizio di quest’anno non nega quello originale, ha affermato.

“Questa è stata una dichiarazione pubblica e formale di una società pubblica attraverso un comunicato stampa, quindi è ragionevole che altre società facciano affidamento su di essa”, ha affermato Contreras.

È possibile che Moderna stia utilizzando la causa per spingere Pfizer e BioNTech a chiedere in licenza la tecnologia di Moderna, un “modo classico” per fare pressione sulle aziende affinché stipulino tali accordi, ha affermato.

Le battaglie sulla proprietà intellettuale sulla tecnologia utilizzata nei vaccini Moderna e Pfizer-BioNTech stanno proliferando. All’inizio di quest’anno Alnylam Pharmaceuticals Inc. ha citato in giudizio Moderna, Pfizer e BioNTech per la tecnologia delle nanoparticelle lipidiche utilizzata in entrambi i loro vaccini Covid. Moderna ha discusso con il National Institutes of Health sull’eventualità di elencare gli scienziati dell’agenzia come inventori dei brevetti per il vaccino Covid di Moderna.

Nota:

Amministratore delegato e azionista della biotech Moderna (ne avrebbe il 9%), è un miliardario francese, che in passato ha lavorato in Eli Lilly: Stéphane Bancel. Ha una laurea in Ingegneria e un master ad Harvard. In Borsa, sul Nasdaq di New York, Moderna negli ultimi 12 mesi del 2020 è schizzata da 22 dollari a 133. Anche Bancel, come Bourla di Pfizer, ha suscitato critiche per avere venduto, a metà novembre 2020, un pacchetto di azioni del proprio gruppo subito dopo i rialzi di Borsa determinati dall’annuncio dell’efficacia del vaccino, incassando 1,8 milioni di dollari. Il vaccino di Moderna, mRNA-1273 (si basa sull’Rna messaggero, come Pfizer: una formula diversa da altri vaccini)

Notizie correlate: Moderna sues Pfizer and Biontech for infringing patents central to Moderna’s innovative mRNA technology platform