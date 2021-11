MyServier un’applicazione per l’attività di informazione scientifica

L’IMPATTO DELLA PANDEMIA Covid, le nuove esigenze e, soprattutto, un nuovo approccio: non più ‘dare a’

ma ‘fare con’ e ‘fare per’. Elisa Napolitano, Hr&training director, descrive l’impegno del Gruppo Servier in Italia, accostando il welfare aziendale alla responsabilità sociale.

Come sono cambiate le priorità nella gestione HR nell’ultimo anno e mezzo?

In seguito alla pandemia, sono sicuramente cambiati i punti di attenzione nella gestione delle risorse umane: è fondamentale, infatti, la quotidiana messa in campo di azioni finalizzate a salvaguardare la salute delle persone e nello stesso tempo la riorganizzazione del lavoro, che deve essere svolto in totale sicurezza. Dall’inizio dell’emergenza queste sono state e continuano a essere le nostre priorità assolute alle quali si aggiunge il tema importantissimo dell’engagement e della motivazione dei dipendenti. La riflessione che stiamo portando avanti ora si concentra su come gestire questa new normality e come prepararci al futuro.

Qual è l’approccio delle Hr in Servier?

Lo sintetizzo con l’espressione ‘People-In’: l’attenzione nei confronti delle persone è un aspetto cruciale in Servier. In azienda siamo in più di 400 e per me è un piacere conoscere tutti e condividere con loro le decisioni: è la normalità, ed è parte del Dna dell’azienda. Ci ispiriamo a valori molto forti, che mettono le persone davvero al centro. Il tutto si concretizza in investimenti importanti per l’implementazione di progetti di sviluppo dei talenti sia nazionali che internazionali, di percorsi formativi a 360 gradi che prevedono anche grande mobilità, sia in Italia che nelle nostre filiali all’estero, e di progetti innovativi che vengono proposti direttamente dalle nostre persone. Uno dei nostri obiettivi è passare dal ‘dare a’ – tipicamente atteso dalla funzione Hr – al ‘fare con, fare per’ – sicuramente più sfidante ma senz’altro più gratificante.

Quali sono le iniziative più significative che avete messo in campo durante la pandemia?

Sono davvero molte e sono state rese possibili grazie al supporto tecnico, che ci ha consentito di portare avanti percorsi formativi a tutti i livelli usando piattaforme digitali. Per la nostra rete di informatori scientifici sul territorio è stata lanciata una piattaforma che ha consentito di mantenere i contatti con i medici anche durante le fasi più delicate della pandemia: si tratta di MyServier, un’applicazione di proprietà che ha dato il via a un’evoluzione importante in questa attività di informazione scientifica e che sono sicura aprirà nel futuro nuove opportunità. Abbiamo lavorato, inoltre, sugli aspetti più personali, proponendo un servizio di ‘palestra online’ ma anche un’iniziativa culturale, ‘Il mondo alla finestra’, per scoprire l’arte delle nostre bellissime città e ancora attività di coinvolgimento per i bambini delle nostre famiglie. Insomma abbiamo dato la precedenza a tutto ciò che potesse mantenerci sani, uniti e ingaggiati.

