Negli USA nonostante i diktat di Trump, aumentano i prezzi di 350 farmaci

I produttori farmaceutici aumentano i prezzi di 350 medicinali negli Stati Uniti nonostante le pressioni di Trump

Reuters — Tradotto da MarketScreener – 2 gennaio 20256

I produttori farmaceutici prevedono di aumentare i prezzi negli Stati Uniti di almeno 350 farmaci di marca, inclusi vaccini contro COVID, RSV e herpes zoster, nonché il trattamento oncologico di successo Ibrance, anche se l’amministrazione Trump li pressa per riduzioni, secondo dati forniti in esclusiva dalla società di ricerca sanitaria 3 Axis Advisors.

Il numero di aumenti di prezzo previsti per il 2026 è superiore rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, quando i produttori avevano annunciato aumenti per più di 250 farmaci. La mediana degli aumenti di prezzo di quest’anno si aggira intorno al 4% – in linea con il 2025.

Gli aumenti non riflettono eventuali rimborsi ai gestori di benefici farmaceutici e altri sconti.

I PRODUTTORI FARMACEUTICI TAGLIANO ANCHE ALCUNI PREZZI

I produttori farmaceutici prevedono anche di ridurre i prezzi di listino di circa nove farmaci. Questo include una riduzione superiore al 40% per il farmaco antidiabetico Jardiance di Boehringer Ingelheim e tre trattamenti correlati.

Boehringer Ingelheim ed Eli Lilly, che commercializzano insieme Jardiance, non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento sul motivo delle riduzioni di prezzo.

Jardiance è tra i 10 farmaci per i quali il governo statunitense ha negoziato un prezzo più basso per il programma Medicare destinato alle persone di età pari o superiore a 65 anni nel 2026. In seguito a queste trattative, Boehringer e Lilly hanno ridotto di due terzi il prezzo di Jardiance.

Attualmente, i pazienti statunitensi pagano di gran lunga di più per i farmaci da prescrizione, spesso quasi tre volte rispetto ad altri paesi sviluppati, e Trump sta esercitando pressioni sui produttori affinché riducano i prezzi a livelli simili a quelli pagati dai pazienti nelle altre nazioni ricche.

Gli aumenti su 350 medicinali arrivano anche se Trump ha concluso accordi con 14 produttori sui prezzi di alcuni dei loro farmaci per il programma Medicaid, destinato agli americani a basso reddito, e per i pagamenti in contanti. Pfizer, Sanofi, Boehringer Ingelheim, Novartis e GSK sono tra queste aziende e prevedono anch’esse di aumentare i prezzi di alcuni farmaci il 1° gennaio.

“Questi accordi vengono annunciati come trasformativi mentre, in realtà, incidono solo marginalmente su ciò che realmente determina l’alto costo dei farmaci da prescrizione negli Stati Uniti”, ha dichiarato il dottor Benjamin Rome, ricercatore di politiche sanitarie presso il Brigham and Women’s Hospital di Boston.

Rome ha affermato che le aziende sembrano massimizzare i prezzi mentre negoziano sconti dietro le quinte con assicuratori sanitari e farmaceutici, per poi fissare un ulteriore prezzo per le vendite dirette ai consumatori che pagano in contanti.

Un portavoce dell’HHS ha rifiutato di commentare.

AL PASSO CON L’INFLAZIONE

Pfizer ha annunciato il maggior numero di aumenti di prezzo di listino, su circa 80 diversi farmaci tra cui il farmaco oncologico Ibrance, la pillola per l’emicrania Nurtec e il trattamento COVID Paxlovid, oltre ad alcuni farmaci somministrati in ospedale come morfina e idromorfone.

La maggior parte degli aumenti di Pfizer è inferiore al 10%, ad eccezione di un incremento del 15% per il vaccino COVID Comirnaty, mentre alcuni dei suoi farmaci ospedalieri relativamente economici hanno registrato aumenti superiori a quattro volte.

Pfizer ha dichiarato in un comunicato di aver adeguato il prezzo medio di listino dei suoi farmaci e vaccini innovativi per il 2026 al di sotto del tasso complessivo d’inflazione.

“Il modesto aumento è necessario per sostenere gli investimenti che ci consentono di continuare a scoprire e fornire nuovi farmaci, oltre a far fronte all’aumento dei costi in tutta la nostra attività”, ha affermato l’azienda.

Aumenti di prezzo più consistenti erano un tempo molto più comuni negli Stati Uniti. I produttori li hanno ridotti a causa delle critiche dei legislatori e delle nuove politiche governative, come la penalizzazione delle aziende che impongono prezzi ai programmi Medicare che crescono più rapidamente dell’inflazione.

La casa farmaceutica europea GSK prevede di aumentare i prezzi di circa 20 farmaci e vaccini dal 2% all’8,9%. L’azienda ha dichiarato di essere impegnata a mantenere prezzi ragionevoli e che gli aumenti sono necessari a sostenere l’innovazione scientifica.

Sanofi e Novartis non hanno risposto alle richieste di commento.

Sono previsti ulteriori aumenti e tagli di prezzo all’inizio di gennaio, che storicamente è il mese in cui i produttori farmaceutici aumentano di più i prezzi.

3 Axis è una società di consulenza che lavora con gruppi di farmacisti, piani sanitari e alcune realtà legate all’industria farmaceutica su questioni di prezzi dei farmaci e catena di approvvigionamento. È un’entità collegata e condivide il personale con la no-profit 46brooklyn, attiva sui prezzi dei farmaci.

Fonte Marketscreen