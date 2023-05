Nel 2022 approvati 89 nuovi farmaci in Europa: il report dell’EMA

Sono 89 i nuovi farmaci raccomandati per l’approvazione da parte dell’Agenzia Europea dei Medicinali (Ema) nel corso del 2022; di questi, 41 contengono almeno un principio attivo completamente nuovo: è quanto emerge dal report annuale rilasciato dall’Agenzia regolatoria, che include anche 90 medicinali che hanno avuto un’estensione di indicazione d’uso.

Tra gli 89 nuovi farmaci raccomandati, alcuni, secondo la stessa Ema, rappresentano dei “significativi progressi nella loro area terapeutica”, come l’anticorpo monoclonale per prevenire le infezioni da virus respiratorio sinciziale nel primo anno di vita e tre terapie geniche: quella contro l’emofilia A, quella contro l’emofilia B e quella contro il linfoma a cellule B.

Tra i trattamenti oncologici sono di rilievo il primo farmaco per il melanoma uveale, una nuova Car-t per il mieloma multiplo e un trattamento contro un tumore che può insorgere nei pazienti trapiantati.

Nella lista ci sono anche un nuovo antidiabetico, nuovi trattamenti per malattie rare e nuove armi contro il Covid, in particolare due nuovi vaccini, Valneva e VidPrevtyn Beta di Sanofi Pasteur, e vaccini aggiornati contro le nuove sotto-varianti, BA.1 e BA.4 e BA.5, oltre all’antivirale Paxlovid, autorizzato in via definitiva, e l’anticorpo monoclonale Evusheld, per prevenire e trattare la malattia.

Infine, nel corso 2022 l’Ema ha raccomandato anche l’approvazione di dieci nuovi farmaci per uso veterinario, tre di questi con un nuovo principio attivo.

Federfarma – 18 maggio 2023

Annual Report 2022