Neopharmed Gentili acquisisce Valeas

Dopo l’acquisizione del portfolio prodotti a base di Lormetazepam, avvenuta lo scorso marzo, Neopharmed Gentili acquisisce l’italiana Valeas, rafforzando il proprio posizionamento nell’area neuropsichiatrica, respiratoria e pediatrica. A farlo sapere è la stessa azienda controllata dal fondo francese Ardian in partnership con la famiglia Del Bono, la quale ha reso noto che così «andrà ad ampliare e completare la propria offerta terapeutica con prodotti storici e di grande diffusione in aree considerate altamente strategiche».

Quanto a Valeas, si tratta di «una solida realtà industriale attiva nella produzione e commercializzazione di formulazioni specifiche per il trattamento di patologie quali: la bronchite cronica ostruttiva, le rinopatie, le infezioni delle alte e basse vie respiratorie, l’ansia e l’insonnia».

Fondata a Milano nel 1934, dove è presente anche con un sito produttivo, Valeas è attiva nella produzione e commercializzazione di formulazioni specifiche per il trattamento di patologie quali bronchite cronica ostruttiva, rinopatie, infezioni delle alte e basse vie respiratorie, ansia e insonnia

Negli ultimi dieci anni Neopharmed Gentili è cresciuta costantemente grazie ad operazioni di finanza straordinaria e al consolidamento di rapporti di collaborazione con importanti player multinazionali come MSD con la quale la collaborazione risale gli anni ’90 ed oggi si focalizza principalmente nella cura del Diabete; come Organon, spin-off MSD, oggi partner strategico in diverse aree terapeutiche; e Teva con la quale dal 2017 Neopharmed Gentili collabora per lo sviluppo di Duoresp Spiromax nel mercato respiratorio.

