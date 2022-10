Cittadinanzattiva: “Nessuna forza può affrontare da sola la complessità della situazione attuale”

La posizione di Cittadinanzattiva sul post-voto, espressa dalla Segretaria generale Anna Lisa Mandorino in una intervista per Policy and Procurement in HealthCare, è chiara:

“Nessuna forza partitica, anche al top del suo consenso, può affrontare da sola la complessità della situazione attuale”.

“[…] noi cittadini attivi dobbiamo vigilare, collaborare, intervenire, anche scontrarci quando necessario, da soli e in alleanza con tutti i soggetti che abbiano a cuore l’interesse generale. Le istituzioni, da parte loro, devono favorire confronto e collaborazione“.

E’ quanto Cittadinanzattiva ha espresso anche nel suo Manifesto “Oltre le elezioni“.

“Nell’agenda del nuovo governo, per la sanità le prime voci da affrontare saranno: la riforma per gli anziani non autosufficienti, lo sblocco del Decreto tariffe, un piano per il recupero e il superamento delle liste d’attesa e campagne d’informazione e comunicazione sull’importanza di vaccini e prevenzione.”

Tra i temi che Cittadinanzattiva indica con chiarezza “la salute pubblica e l’investimento sul Servizio sanitario nazionale; la scuola come luogo di elezione per la costruzione del futuro del Paese; una politica unitaria e politiche pubbliche dedicate tanto agli anziani quanto ai giovani, considerati i trend demografici che caratterizzano il nostro Paese; lo sviluppo di un’Europa dei diritti e la pratica della cittadinanza europea.”

“Ci sono tre temi che ricorrono in tutti i programmi (dei partiti in campagna elettorale, ndr), e questo è sicuramente un bene perché prefigura la possibilità che non solo ci sia un dialogo, ma una collaborazione vera e propria anche fra forze di maggioranza e di opposizione: sono le questioni dell’assistenza territoriale e di prossimità, l’investimento sugli operatori, il recupero delle liste d’attesa per prestazioni e cure trascurate durante la pandemia. Ovviamente, non sono indifferenti le modalità con cui si intendono affrontare le tre questioni, ma questo sta al confronto tra le forze partitiche nelle sedi istituzionali opportune.”

Cosa fare nei primi 100 giorni del nuovo Governo? “Sicuramente dare impulso alla riforma per gli anziani non autosufficienti, prevista dalla Missione 5 del Pnrr, per cui è prevista l’approvazione entro la primavera del 2023; sbloccare attraverso il confronto serrato e urgente con le Regioni il Decreto tariffe, per rendere finalmente esigibili i Livelli essenziali di assistenza aggiornati nel 2017 ma non ancora entrati in vigore; un piano di emergenza nazionale e un monitoraggio stretto delle Regioni per il recupero e il superamento delle liste d’attesa.

Aggiungerei che, visto che nell’affrontare il tema Covid il centro-destra mette in evidenza nel suo programma la necessità di comportamenti individuali prudenti e responsabili, sono necessarie campagne di informazione e comunicazione ai cittadini sull’importanza dei vaccini e sulla necessità di prevenzione a 360°, e il sostegno a interventi attivi che consentano di accedere facilmente a ogni intervento previsto per la prevenzione, dai vaccini agli screening.”

Leggi il testo della intervista e scarica il Manifesto di Cittadinanzattiva “Oltre le elezioni”.

Cittadinanzattiva nasce nel 1978 con il nome di Movimento Federativo Democratico dall’iniziativa di un gruppo di giovani cattolici, d’ispirazione democratica. Si è caratterizzato da subito come movimento laico e aperto a tutti. Nel 1998 potenzia la propria attività estendendo i suoi campi di azione ai servizi di interesse generale, ai diritti dei consumatori, alla giustizia, alla scuola.

Nel 2000 assume il nome di “Cittadinanzattiva”. Nel 2003 aderisce a “Consumatori indipendenti” , raggruppamento di 5 importanti associazioni di consumatori (Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Movimento difesa del cittadino, Movimento consumatori e Unione nazionale consumatori).

