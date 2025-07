NMVS, in Gazzetta le specifiche del nuovo bollino

Il 9 luglio è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto 20 maggio 2025 del ministero della Salute, attuativo del Sistema nazionale di verifica dei medicinali (NMVS).

Il Decreto riporta le specifiche tecniche e grafiche e le informazioni che devono essere contenute nel nuovo bollino prodotto dall’Istituto Poligrafico, da applicare sulle confezioni munite di codice Data Matrix.

Il nuovo bollino, voluto dal Legislatore europeo, è finalizzato a rafforzare il sistema di controllo dei farmaci, ma anche ad assicurare il contrasto alle frodi a danno dell’erario. Il nuovo bollino dovrà essere applicato solo ai farmaci sui quali deve essere stampato il Data Matrix, ovvero tutti i farmaci etici, contenente l’identificativo univoco.

I bollini prodotti durante il periodo di stabilizzazione non avranno la caratteristica della non rimovibilità. Inoltre, nel periodo di stabilizzazione i nuovi bollini dovranno contenere una serie di informazioni che le farmacie dovranno trasmettere, durante tale periodo, per finalità di rimborsabilità e tracciabilità. In termini operativi, comunque, non dovrebbe cambiare nulla per la farmacia.

Mentre per quanto concerne la tempistica legata all’effettiva commercializzazione delle nuove confezioni – dotate di Data Matrix e nuovo bollino – al momento non è possibile fare ipotesi.

Federfarma – 28 luglio 2025

Gazzetta Ufficiale – 9 luglio 2025

Nota: Le nuove disposizioni prevedono l’introduzione di un identificativo univoco “Data Matrix 2D”, un codice a barre bidimensionale a lettura ottica, da inserire sull’imballaggio dei medicinali per uso umano soggetti a prescrizione (con alcune eccezioni), e di alcuni medicinali da banco. Il codice identificativo, composto da una sequenza alfanumerica, permetterà di tracciare ogni confezione di medicinali lungo tutta la catena distributiva, verificandone l’autenticità fino al momento di vendita al pubblico e riducendo il rischio di contraffazione. Inoltre, gli imballaggi dei medicinali dovranno incorporare dispositivi antimanomissione realizzati con carta valori del Poligrafico dello Stato. Tali misure renderanno evidente qualsiasi tentativo di apertura o manomissione delle confezioni, aumentando la sicurezza dei prodotti.