Novartis taglierà 8000 lavoratori a livello globale

Novartis licenzia oltre un decimo dei suoi dipendenti in Svizzera: il colosso farmaceutico basilese sopprimerà infatti 1’400 posti di lavoro sui 11’600 complessivi nella Confederazione. A livello mondiale saranno cancellati 8’000 impieghi su un totale di 108’000.

swissinfo – 28 giugno 2022

Un portavoce di Novartis ha confermato all’agenzia AWP una notizia in questo senso pubblicata dai giornali Tamedia. I vertici dell’azienda hanno informato oggi per la prima volta in dettaglio i propri collaboratori in merito alla ristrutturazione annunciata a inizio aprile. Sono interessate dal taglio del personale tutte le sedi, riferiscono le testate.

L’obiettivo della riorganizzazione è ridurre i costi di almeno un miliardo di dollari entro il 2024. Il gruppo renano intende in particolare unire le due unità “Prodotti farmaceutici innovativi” e “Oncologia”. Al contempo crea una nuova divisione “Strategia e crescita”.

Oltre ad adeguare le strutture organizzative Novartis semplifica anche le sue funzioni globali nel settore delle finanze e delle risorse umane, nel comparto giuridico e nella comunicazione: a detta del portavoce scompaiono così impieghi in tutta l’impresa. “Nell’attuazione di questi cambiamenti nell’intera organizzazione – ha spiegato – Novartis sta avanzando velocemente e ha già concluso la nomina della maggior parte dei team dirigenti a livello globale”.

Il gruppo è consapevole degli effetti di questi cambiamenti per i dipendenti e garantisce che tutte le esigenze inerenti alla consultazione verranno rispettate, se necessario tramite organi di rappresentanza del personale, ha aggiunto il portavoce. In Svizzera sono in corso consultazioni formali con i rappresentanti del personale nonché consultazioni con il management dei settori interessati.

Nota: La principale novità è l’integrazione delle unità di business Pharmaceuticals e Oncology e la creazione di due organizzazioni commerciali separate con un focus geografico più forte: Innovative Medicines US e Innovative Medicines International.

La nuova funzione Strategy & Growth combina la strategia aziendale, la strategia del portafoglio di ricerca e sviluppo e lo sviluppo del business per rafforzare ulteriormente la pipeline con farmaci di alto valore attraverso opportunità interne ed esterne. L’unità Operations combina le unità Novartis Technical Operations e Customer & Technology Solutions per generare economie di scala, aumentare la produttività e creare una solida base tecnologica e operativa.

