Nuovo decreto legge Coronavirus: le misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese: CIGo e CIGs semplificate, indennità alle Partite IVA

Su proposta del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e del Ministro dell’economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, è stato approvato un decreto legge che introduce misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19​ a supporto delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese.

Nello specifico, le disposizioni introdotte intendono fornire un primo sostegno economico ai cittadini e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria a causa dell’emergenza sanitaria in corso.

Il pacchetto di misure lavoristiche, che si applica ai circa 20mila lavoratori delle “zone rosse”, punta essenzialmente a sostenere il reddito dei lavoratori coinvolti da sospensione di attività (o residenti o domiciliati nelle aree interessati dalle misure restrittive e che lavorano in altre zone).

I datori del settore privato, incluso quello agricolo, che non possono beneficiare degli strumenti di sostegno al reddito previsti a legislazione vigente, con unità produttive nei Comuni della zona rossa dell’emergenza Coronavirus possono presentare domanda di Cigs in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro (e comunque per un periodo massimo di tre mesi).

La norma riguarda anche i datori di lavoro del settore privato che hanno in forza lavoratori residenti o domiciliati in quei Comuni. Si semplificano inoltre le procedure per gli ammortizzatori sociali (in primis, la cassa integrazione ordinaria) ovverosia senza necessità, per i datori di lavoro, di procedere alla consultazione sindacale e per quelle imprese, che hanno già in corso un trattamento di cassa integrazione straordinaria, si apre alla possibilità di presentare domanda di cassa integrazione ordinaria per un periodo, in ogni caso, non superiore ai tre mesi.

Indennità mensile di 500 euro ai lavoratori autonomi

In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata, i lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, professionisti e collaboratori, che hanno sospeso l’attività a seguito dell’emergenza sanitaria, arriva una indennità mensile di 500 euro per un massimo di tre mesi.