On. Mandelli. Proposta di legge: Eliminare discriminazioni degli ISF nei concorsi per Dirigente Farmacista

L’On. Dr. Andrea Mandelli, deputato e presidente Fofi, ha presentato una proposta di legge per eliminare nei concorsi disparità di titolati che operano in settori diversi, come gli Informatori Scientifici del farmaco.

Nei concorsi per l’accesso alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale nel prevedere i servizi equiparabili ai fini della valutazione dei titoli di carriera per la partecipazione al concorso per dirigente farmacista nel ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, non contempla espressamente attività connesse alla professione, creando un’ingiusta disparità nell’ambito delle diverse professionalità operanti nel settore del farmaco.