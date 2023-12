Paolo Pelini: La Ricerca in Naturopatia per Animali va implementata

La ricerca in Naturopatia per Animali è un percorso importante che va implementato in Italia e che si collega alla richiesta fatta al governo e al parlamento nei giorni scorsi e pubblicata da importanti testate come Affaritaliani, di riconoscere la professione di Naturopata per Animali e di coinvolgere noi esperti nei tavoli ministeriali come avviene per altre professioni organizzate.

La ricerca scientifica naturopatica può essere un validissimo strumento per le aziende farmaceutiche e professionisti per proporre ai nostri amici a quattro zampe sempre nuove soluzioni con rimedi naturali scientificamente riconosciute per il loro benessere che si ripercuote anche sulla nostra salute.

Il Naturopata per Animali è indubbiamente dato il suo percorso di studi il professionista più competente in materia.

Continuerò questa strada per il riconoscimento della professione per il bene degli animali e la tutela della nostra professione.

Paolo Pelini Paolo Pelini

Professione Erbochimico / Naturopata per Animali

Consulente in ambito di Ricerca e Valutazione Farmacognostica su Estratti Vegetali di Piante Officinali, Fitoterapia ed Erboristeria per Animali

CCDSSN – Centro di Controllo e Divulgazione Scientifica sulle Sostanze Naturali e Ricerca

Iscritto Registro Professionisti FENOOP N. FE233970N

Tel:351/8681643