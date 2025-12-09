Pescara, domani conferenza stampa per presentare la legge sul Registro degli Informatori scientifici del farmaco

Si terrà domani, 10 dicembre, alle ore 11, nella sala Corradino D’Ascanio presso il palazzo del Consiglio regionale in Piazza Unione a Pescara, una conferenza stampa per la presentazione della legge regionale sul Registro degli Informatori scientifici del farmaco. Saranno presenti figure significative del panorama politico e sanitario.

Interverranno, tra gli altri, Vincenzo D’Incecco, Capogruppo della Lega in Regione; Carla Mannetti, consigliere regionale della Lega; Francesco Danese, vice presidente nazionale degli Informatori scientifici della FEDAIISF (Federazione delle Associazioni Italiane degli Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco); Barbara Pinna, Presidente dell’ARISF Abruzzo; Mauro Petrucci, segretario regionale della FIMMG; Nicola Grimaldi, segretario regionale del SNAMI; e Silvio Basile, presidente regionale dell’SMI.

La legge sul Registro regionale degli Informatori scientifici del farmaco mira a garantire maggiore trasparenza e tracciabilità nell’operato di queste figure professionali, fondamentali per la diffusione di informazioni scientifiche sui farmaci.

La conferenza stampa rappresenta un’importante opportunità per discutere i dettagli e gli obiettivi di questa nuova legge, che potrebbe avere un impatto significativo sul settore della salute in Abruzzo. L’evento è aperto a tutti gli interessati e si prevede un’importante partecipazione da parte dei media e degli operatori sanitari, contribuendo così a informare il pubblico sulle novità legislative in materia di salute pubblica.

Nota:

L'Abruzzo ha approvato una legge che istituisce il Registro Regionale degli Informatori Scientifici del Farmaco (L.R. 20/2025), proposta dai consiglieri D'Incecco e Mannetti, per maggiore trasparenza e qualità, iscrivendo professionisti che operano nella regione e definendo le modalità di gestione tramite un Regolamento attuativo, creando un albo specifico anche per dispositivi medici e parafarmaci.

L.R. 24 giugno 2025, n. 20

Istituzione del Registro regionale degli informatori scientifici del farmaco