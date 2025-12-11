Pfizer taglierà oltre 200 posti di lavoro in Svizzera per ridurre i costi, secondo Bloomberg News

Pfizer (PFE) taglierà oltre 200 posti di lavoro in Svizzera nell’ambito del suo programma pluriennale di riduzione dei costi, ha riferito mercoledì Bloomberg News, citando fonti a conoscenza della questione.

Secondo il rapporto, il colosso farmaceutico ridurrà la propria forza lavoro nel Paese a circa 70 dipendenti entro la fine di quest’anno, rispetto agli attuali 300. I tagli seguono un ridimensionamento più ampio dell’unità svizzera all’interno dell’azienda.

Pfizer, che sta affrontando un calo delle entrate dai suoi prodotti legati al COVID dopo la pandemia, punta a tornare a crescere prevedendo di ottenere circa 7,7 miliardi di dollari in risparmi sui costi entro la fine del 2027.

A settembre, Pfizer aveva annunciato che Rea Lal sarebbe diventata responsabile della filiale svizzera, sostituendo Sabine Bruckner, che avrebbe assunto un nuovo incarico internazionale.

Secondo il rapporto, Lal guida il business con un ambito di responsabilità ridotto.

Separatamente, il mese scorso Novartis aveva dichiarato di pianificare il taglio fino a 550 posti di lavoro a tempo pieno entro la fine del 2027 in uno dei suoi siti in Svizzera.

Pfizer non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento da parte di Reuters.

