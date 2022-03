Pharma reputation in discesa fra gli americani, ma ancora sopra i livelli pre pandemia

Dopo un anno in ascesa, la reputation dell’industria farmaceutica è ora in calo del 15% rispetto al picco raggiunto a fine 2020. Questo è quanto emerge dai dati del sondaggio della società americana Harris Poll di questo mese, che mostrano come gli americani vedano il settore in una luce meno positiva.

Il 47% degli intervistati esprime una buona opinione del settore, in discesa rispetto al 62% di fine 2020, quando sono stati autorizzati i vaccini a mRNA contro il COVID-19. Ed è anche in calo rispetto al 50% evidenziato dai sondaggi condotti a inizio anno.

Ad avere un impatto negativo sulla reputation sarebbero l’economia e la guerra, in un momento in cui il COVID-19 sta passando da pandemia a malattia endemica. L’interesse per l’industria farmaceutica, dunque, secondo gli esperti, sta semplicemente scivolando in secondo piano.

Gli intervistati sono più preoccupati per la minaccia di un conflitto allargato e hanno iniziato a perdere interesse verso il farmaceutico, tornando a schemi e popolarità precedenti lo scoppio della pandemia. In ogni caso, la reputation farmaceutica è ancora più alta di quanto sia stata in qualsiasi momento nel decennio precedente la pandemia, quando il tasso di popolarità si aggirava intorno al 30%.

DAILY HEALTH INDUSTRY – 21 marzo 2022

Da Harris Poll

La visione del pubblico di quasi tutti i settori è migliorata dall’inizio della pandemia di coronavirus, secondo un nuovo sondaggio Axios/Harris. Le industrie con un ruolo di primo piano nella vita in quarantena hanno visto salti particolarmente grandi

Il sondaggio classifica le prime 100 aziende, in base ai punteggi dei consumatori in 7 qualità: affinità (fiducia), cittadinanza, etica, cultura, visione, crescita e prodotti e servizi. L’affinità ha un peso maggiore rispetto a tutte le altre categorie.

L’Axios Harris Poll 100 si basa su un sondaggio di 42.935 americani in un campione rappresentativo a livello nazionale. Il processo in due fasi inizia da capo ogni anno esaminando la consapevolezza del pubblico in merito alle aziende che eccellono o vacillano nella società. Queste 100 “aziende più visibili” vengono quindi valutate da un secondo gruppo di americani attraverso le sette dimensioni chiave della reputazione per determinare la classifica. Se un’azienda non è nella lista, non ha raggiunto un livello critico di visibilità da misurare.

Il Report

Com’è cambiata la tua visione di ciascuno dei seguenti settori dall’inizio della pandemia di coronavirus?