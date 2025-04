Federfarma. A Cosmofarma anche gli informatori scientifici. L’incontro Fedaiisf

Federfarma – 11 aprile 2025

“Informazione scientifica, presente e futuro”: è il titolo del convegno promosso da Fedaiisf, la Federazione delle associazioni italiane degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco. L’incontro è in programma nell’ambito di Cosmofarma 2025 oggi, venerdì 11 aprile, alle 15:00. All’evento è previsto l’intervento del sottosegretario del Ministero della Salute, Marcello Gemmato, e tra gli altri, interverrà anche Marco Cossolo, presidente di Federfarma nazionale

Il convegno è un’occasione per fare il punto sulle nuove frontiere della professione, anche alla luce dell’ingresso dell’intelligenza artificiale nel settore, e sulle nuove sfide che attendono gli informatori scientifici di oggi e di domani.

Per il presidente Fedaiisf, Antonio Mazzarella, l’incontro “rappresenta il primo passo di un percorso più ampio che punta a riunire tutti gli stakeholder del mondo dell’informazione scientifica del farmaco.

La carenza di risorse del Servizio sanitario nazionale, l’invecchiamento della popolazione con conseguente aumento dei pazienti cronici e l’esigua percentuale di equivalenti utilizzati in Italia sono tutti fattori che impongono una maggiore sinergia tra gli attori della filiera del farmaco per mantenere in salute la Sanità pubblica e il cittadino”.

Federfarma – 11 aprile 2025