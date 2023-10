Pharmexpo: le novità, dalla farmacia dei sevizi all’intelligenza artificiale

FARMACIA DEI SERVIZI E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

A PHARMEXPO SI FA IL PUNTO SULL’ATTUALITÀ

Napoli, 20 ottobre – ‘Da farmacista a manager’, ‘cannabis medicinale’, ‘la farmacia online’, ‘l’e-commerce farmaceutico’, ‘social e mamme’, ‘intelligenza artificiale’: questi e molti altri sono gli argomenti su cui ruotano i convegni che verranno offerti a farmacisti e operatori nel corso della tre giorni di Pharmexpo – il salone dell’industria farmaceutica – in programma dal 27 al 29 ottobre alla Mostra d’Oltremare di Napoli (viale Kennedy, 52). Tutte le informazioni sono sul sito www.pharmexpo.it.

“Tra le principali iniziative fieristiche di Progecta – spiega il patron Angioletto de Negri – quindici anni fa nacque Pharmexpo. Non poteva mancare in un Centro-Sud Italia sempre più esigente, in un territorio così vasto e così densamente popolato, una manifestazione fieristica b2b dedicata al settore che mette in contatto farmacisti, medici e operatori con le aziende. Il concetto moderno di Pharmexpo è quello di una ‘nuova farmacia‘ che deve diversificarsi creando dei settori. Alla Progecta – rimarca – già si parla di ulteriori novità come ‘Pharm open space’ da presentare in fiera e rappresentata da vari corner di assistenza con servizi di accoglienza per ogni esigenza”.

Pharmexpo, giunta alla sua quindicesima edizione, è realizzata in stretta sinergia con l’Ordine dei Farmacisti, Federfarma e con la Facoltà di Farmacia per una interdisciplinarità ideale. La collaborazione con la Regione Campania e con il Servizio Sanitario Nazionale permette azioni specifiche su ricerca, formazione ed innovazione, unitamente ad azioni commerciali e di marketing.

Comunicato ricevuto in Redazione 20 ottobre 2023