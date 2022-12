Polifarma e Pharmanovia annunciano una partnership di distribuzione per l’Italia di Valium

Roma, 12 dicembre 2022 – Polifarma, azienda farmaceutica italiana fondata nel 1919, ha annunciato un nuovo accordo di distribuzione con Pharmanovia “The Life Cycle Management Company”, titolare di importanti Brand commercializzati a livello internazionale tra cui Valium®.

In base ai termini dell’accordo, Polifarma distribuirà e commercializzerà il Valium® in Italia. L’annuncio dell’accordo di distribuzione rafforza l’impegno dell’azienda nell’area del Sistema Nervoso Centrale. Con l’introduzione di questo ulteriore farmaco nel portfolio prodotti, Polifarma mette a disposizione del Medico di Medicina Generale e dello Specialista un ulteriore strumento terapeutico per patologie di frequente riscontro e ad alto impatto sulla qualità della vita. A questi obiettivi si aggiunge l’importanza che lo stesso prodotto ha nel canale ospedaliero dove l’azienda opera con una Business Unit dedicata.

Dall’altra parte, Pharmanovia, fondata nel 2013, è un’azienda farmaceutica che opera a livello globale, specializzata nella gestione del ciclo di vita (Life Cycle Management). La sua mission è rivitalizzare e rilanciare terapie a beneficio di pazienti e HCP potenziando le vendite e il marketing di marchi e prodotti farmaceutici iconici e di operare nell’ottica di esecuzione di nuovi lanci.

“Non è stato facile arrivare a un accordo così importante, Polifarma ha vinto la sfida grazie alla sua storia, alla sua organizzazione e ai risultati ottenuti nell’ultimo decennio – afferma Andrea Bracci, Amministratore Delegato di Polifarma -. Siamo molto orgogliosi di essere partner di riferimento di Pharmanovia, un’azienda con una grande esperienza nella strategia di prodotto. Valium® rafforza il posizionamento di Polifarma e delle sue linee specifiche, Primary Care e Hospital, sul mercato avendo un fatturato consolidato sui due canali che intendiamo sviluppare grazie alla nostra azione promozionale. Questo progetto contribuirà a sostenere un’ulteriore crescita aziendale, consentendo il rafforzamento di aree ritenute strategiche per il futuro della nostra azienda”.

“Siamo lieti di collaborare con Polifarma che condivide la nostra passione per la ricerca di modi innovativi per migliorare le opzioni di trattamento e le soluzioni disponibili per i pazienti – afferma Nicola Noya, GM Europe di Pharmanovia -. In Polifarma troviamo un partner che conosce il mercato italiano, che ha una profonda consapevolezza delle esigenze degli operatori sanitari e dei loro pazienti e che si impegna a soddisfarle”.

CHI È POLIFARMA

Fondata in Italia nel 1919, Polifarma fa oggi parte della Final S.p.A., Gruppo Finanziario che fa capo alla Sig.ra Luisa Angelini. La società è attiva nelle aree terapeutiche Cardiovascolare, Gastroenterologia, Sistema Nervoso Centrale, Oftalmologia, Infettivologia e rappresenta da anni un punto di riferimento per la classe medica potendo contare su una rete di informatori scientifici che contribuiscono a diffondere qualità, esperienza e competenza. Fra i valori che caratterizzano la filosofia aziendale in primo piano ci sono l’attenzione alla persona, l’orientamento al risultato, la dinamicità, l’innovazione e uno sguardo sempre attento al mercato nazionale e internazionale. Con la nascita della divisione Ricerca e Sviluppo nel 2022, Polifarma lavora per rendere disponibile ai pazienti di tutto il mondo nuove soluzioni bio-digitali, in grado di favorire il massimo beneficio dalla terapia farmacologica potenziata da soluzioni digitali validate clinicamente e Certificate CE. Per maggiori informazioni www.polifarma.it e www.polifarmanext.it

CHI È PHARMANOVIA

Pharmanovia è un’azienda farmaceutica specializzata nella gestione del ciclo di vita di brand iconici a livello globale. La nostra missione è rivitalizzare farmaci consolidati a beneficio di pazienti e operatori sanitari, utilizzando la nostra capacità di lancio di nuove terapie. Con un team diversificato e in crescita in oltre 140 paesi in tutto il mondo, puntiamo a fornire soluzioni di alta qualità, in modo etico e sostenibile, nelle nostre quattro aree terapeutiche principali: oncologia, endocrinologia, neurologia e cardiovascolare.

Ricevuto in Redazione il 2022-12-13