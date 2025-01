Presentato il libro “Perle (?) e pirlate (!)” contenente gli strafalcioni divertentissimi dei pazienti.

E’ stato presentato presso ‘Giunti al punto – librerie’ di Cesena il libro del dott. Franco Casadei su aforismi, paradossi e patacate da titolo: “Perle (?) e pirlate (!)” che richiama l’esperienza cinquantennale di medico in corsia ed in ambulatorio, che ha ascoltato, ed appuntato, tanti e tali “strafalcioni” dei suoi pazienti da riproporli per divertimento ad amici e conoscenti.

Il libro contiene non solo “strafalcioni in medicina” divertentissimi e riguardanti l’alfabeto dei pazienti, in una commedia esilarante per il succedersi delle “patacate” ma anche “Aforismi e paradossi”, “Proverbi stravolti” e “Castronerie in libertà”, Il volume è introdotto da Roberto Mercatini, noto fabulatore di un teatro personalissimo, poeta e narratore ora di fama internazionale.

L’introduzione è di Marzio Casalini della Società Editrice Il Ponte Vecchio di Cesena (tel.0547-33337). Nella Sezione “Strafalcioni in medicina” si possono leggere tra l’altro: “…Per diluire il sange mi hanno prescritto degli antitrombanti… Ho avuto un’infiammazione al nervo asiatico… Io russo la notte soprattutto quando mi metto in posizione suina… Il dermatologo mi ha detto che ho xdelle erezioni cutanee…”



Il Dott. Casadei è medico otorinolaringoiatra in Cesena ed ha pubblicato sei raccolte di liriche dal 2023 al 2021. E’ stato primo classificato in 146 premi di poesia fra cui: Ungaretti 2005; C. Levi 2005; Pavese 2013; Gozzano 2023; Alda Merlini 2019 e 2021e fra i primi classificati nei premi: Neruda 2006; Baudelaire 2008; Foscolo 2009; Manzoni 2011; Premio Filosofia-sez. paradossi 2019; A. Negri 2019; Pascoli di Barga 2019; Quasimodo 2023; G. Caproni 2023. Fra gli ideatori di “La poesia nelle case” proposta di divulgazione della poesia.