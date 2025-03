Presentato il Rapporto Edison sulle Fab13 (aziende farmaceutiche italiane)

Presentato il Rapporto di Fondazione Edison sullo stato dell’industria farmaceutica italiana Fab13 e sui risultati ottenuti negli ultimi venti anni

Estratto da TecnoMedicina – 17 marzo 2025

Il documento, presentato a Milano, ha evidenziato come l’unione di Alfasigma, Abiogen Pharma, Angelini Pharma, Chiesi Farmaceutici, Dompé Farmaceutici, I.B.N. Savio, Italfarmaco, Kedrion, Menarini, Molteni, Neopharmed Gentili, Recordati e Zambon stia contribuendo all’export italiano: circa 13 dei quasi 17 miliardi di fatturato complessivo derivano infatti dalle vendite all’estero, mentre il mercato interno risulta più stazionario. “Questo accade perché nello scenario italiano i prezzi sono controllati dal Sistema Sanitario Nazionale, senza contare l’impatto che negli anni ha avuto l’inflazione”, ha spiegato il Professor Marco Fortis, Vicepresidente di Fondazione Edison che ha illustrato il Rapporto.

“Ecco allora che le aziende hanno puntato molto sull’estero, dimostrando ampiamente di essere in grado di crescere”. Nonostante gli incrementi provengano da oltre i confini nazionali, è importante sottolineare come le aziende consolidino tutti i loro bilanci in Italia, garantendo un contributo fiscale rilevante per il Paese. La ricchezza così prodotta si traduce in risorse per il finanziamento della sanità pubblica e della ricerca scientifica, su cui nel 2023 le case farmaceutiche hanno investito un miliardo di euro, in aumento del 12% rispetto all’anno precedente

Interessanti anche i dati sull’occupazione: con 67 siti produttivi e 43 centri di ricerca in tutto il mondo, si contano oltre 47mila impiegati nel comparto. Di questi, 15mila lavorano in Italia, in crescita del 3% rispetto al 2022. Si tratta di numeri che confermano l’impegno a tutto tondo delle case farmaceutiche nostrane, che con il loro lavoro e con gli investimenti internazionali fanno sì che l’Italia si posizioni tra i leader globali del settore farmaceutico.

Il Rapporto presentato oggi conferma dunque che le FAB13 rappresentano un pilastro dell’industria farmaceutica italiana e internazionale. Il loro contributo all’economia nazionale è fondamentale non soltanto in termini di crescita e occupazione, ma anche per il posizionamento dell’Italia tra i leader globali del settore farmaceutico.

